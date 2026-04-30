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Região Metropolitana do Recife

Carga roubada de cosméticos e perfumaria é recuperada em fiscalização na BR-232, em Jaboatão

Motorista da caminhonete desobedeceu e tentou fugir em alta velocidade

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No veículo, foram encontrados 40 caixas de cosméticos e perfumariaNo veículo, foram encontrados 40 caixas de cosméticos e perfumaria - Foto: PRF/Divulgação

Uma carga roubada de cosméticos e perfumaria foi recuperada na BR-232, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, nesta quinta-feira (30).

O material foi localizado durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no bairro do Curado.

De acordo com a corporação, agentes deram ordem de parada ao motorista de uma caminhonete, que desobedeceu e tentou fugir em alta velocidade.

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O condutor acabou colidindo com outros veículos e parando no acostamento da rodovia.

"Três homens que estavam na caminhonete desembarcaram e fugiram a pé para uma comunidade às margens da rodovia. Foram realizadas buscas, mas eles não foram localizados", afirmou a PRF.

No veículo, foram encontrados 40 caixas de cosméticos e perfumaria roubadas no dia anterior, além de um revólver calibre 38 com munições.

A mercadoria, a caminhonete e a arma foram encaminhadas ao Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), no Recife, que vai investigar o caso.

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