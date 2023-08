A- A+

HOLANDA Cargueiro é rebocado para porto holandês após pegar fogo com milhares de carros a bordo Um dos 23 membros da tripulação que foram retirados morreu, e vários ficaram feridos no incêndio

Um navio de carga que pegou fogo na costa da Holanda com milhares de carros a bordo foi rebocado para um porto nesta quinta-feira (3), disseram autoridades.

O "Fremantle Highway", no qual o incêndio começou há mais de uma semana, foi deslocado por vários rebocadores para o porto de Eemshaven (nordeste), a cerca de 62 quilômetros de sua posição inicial, disse à AFP o porta-voz das autoridades de segurança locais, Jente Wieldraaijer.

A causa do incêndio, deflagrado em 25 de julho, ainda não está clara, embora o proprietário do navio tenha dito que pode ter sido iniciado por um dos veículos elétricos a bordo.

Um dos 23 membros da tripulação que foram retirados morreu, e vários ficaram feridos.

De acordo com a companhia de transporte K Line, que fretou o navio, a embarcação de 18.500 toneladas com bandeira do Panamá transportava 3.783 carros novos, incluindo 498 veículos elétricos.

"Ao manter a rota de reboque o mais curta possível, os riscos são limitados", afirmou o Instituto Nacional holandês para Gestão de Água (Rijkswaterstaat), em um comunicado.

O órgão governamental mencionou a deterioração das condições climáticas, assim como a infraestrutura e as instalações portuárias, como motivos para a movimentação da embarcação.

Um navio projetado para limpar derramamentos de petróleo permaneceu nas proximidades durante a operação.

"A situação no cargueiro permanece estável", relatou o Rijkswaterstaat.

Veja também

profissionalização ONGs têm cursos gratuitos de capacitação para jovens em todo o país