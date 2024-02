Cárie, Covid-19 e HPV: confira doenças transmitidas pelo beijo e saiba como se proteger no Carnaval

A alegria, música e dança compõem o Carnaval, época mais colorida, multicultural e, para alguns, de muita azaração e beijo na boca. É importante, no entanto, lembrar que, além da diversão, a folia pode trazer riscos para a saúde bucal.

Segundo o cirurgião dentista e doutor em odontologia João Aroucha, professor do curso de Odontologia da Estácio Recife, muitas doenças podem ser transmitidas pelo beijo.

“A maioria delas são de curta duração e geralmente se curam sozinhas. No entanto, complicações podem ocorrer. Infecções sexualmente transmissíveis, doenças respiratórias e problemas do trato digestivo estão entre as mais comuns. As gotículas de saliva podem transportar vírus, bactérias e fungos de uma pessoa para outra, tornando a prevenção essencial”, explicou o dentista.