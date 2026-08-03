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Solidariedade Cáritas Brasileira Nordeste 2 inaugura Bazar Solidário Permanente no Recife Venda de roupas e acessórios a preços acessíveis ajuda nas ações de solidariedade da instituição

A Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2 (CBNE2) inaugurou, nesta segunda-feira (3), o Bazar Solidário Permanente, iniciativa que une solidariedade, consumo consciente e apoio às ações desenvolvidas pela instituição nos estados de Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.

A ação acontece no térreo do Empresarial Bosque de Versailles, em Santo Amaro, área central do Recife.

O espaço oferece roupas, calçados e acessórios novos por preços acessíveis. Toda a renda arrecadada será destinada ao fortalecimento das ações promovidas pela Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2 junto a agricultores e agricultoras familiares, povos indígenas, comunidades tradicionais e quilombolas, crianças e adolescentes, migrantes e refugiados, e grupos da Economia Popular Solidária.

Neste primeiro momento, o atendimento ao público será feito a partir de agendamento prévio. Serão atendidas seis pessoas por sessão, distribuídas nos seguintes horários:



Segunda: 13:30h; 14:30h; 15:30h

Terça, quarta e quinta: 9h; 10h; 11h; 13:30h; 14:30h; 15:30h

Sexta: 9h; 10h; 11h; 13:30h; 14:30

Os agendamentos devem ser feitos pelo WhatsApp: (81) 99974.0854.

As peças comercializadas foram doadas por uma rede varejista, reforçando a proposta de transformar doações em oportunidades de solidariedade e geração de recursos para iniciativas sociais.

A criação do espaço permanente é resultado da experiência acumulada com as edições itinerantes do Bazar Solidário, realizadas nos últimos anos.

A secretária regional da Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2, Neilda Pereira, destaca a ação desenvolvida pela entidade.

"Mais do que um local de compras, queremos que este seja um ambiente de encontro, solidariedade e compromisso com a transformação social".

Serviço

Bazar Solidário Permanente da Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2

Inauguração: 3 de agosto

Local: Empresarial Bosque de Versailles – Avenida Visconde de Suassuna, 923, térreo – Recife (PE)

Agendamento: WhatsApp (81) 99974-0854

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