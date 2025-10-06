A- A+

Solidariedade Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2 promove a Campanha do Brinquedo para crianças; veja como doar Campanha pede a contribuição da população com doações de brinquedos até o dia 21 de outubro

O Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2 (CBNE2) promove a “Campanha do Brinquedo – Doe e faça uma criança feliz / Dona y haz un niño feliz” em celebração ao Dia das Crianças.

Com intuito de trazer alegria para crianças venezuelanas e de outras nacionalidades que vivem no Recife, a campanha pede a contribuição da população com doações de brinquedos até o dia 21 de outubro.

No dia 25 de outubro, ocorre a Festa das Crianças com a entrega das doações das 14h às 16h, no Instituto Robinson Cavalcanti, em Boa Viagem, na Zona Sul da cidade.

"A alegria de uma criança é capaz de iluminar o mundo. E, quando essa alegria nasce da solidariedade, ela se torna ainda mais transformadora", afirma Mona Mirella, assessora regional do Programa Infância, Adolescência e Joventudes (PIAJ) da CBNE2.

A festa contará com pula-pula, oficinas de arte, música, comidas típicas da Venezuela e muita alegria e integração.

Além disso, a ação terá a participação dos jovens do Projeto Juventudes pela Cultura de Paz (PIAJ), que atuarão como monitores, reforçando a união entre gerações por uma cultura de fraternidade, além de voluntários(as) que abraçam a causa migratória.

"No ano passado, mais de 80 crianças migrantes, entre elas da etnia Warao, celebraram o Dia das Crianças em um encontro de culturas, sorrisos e partilha. Este ano, o nosso sonho é ainda maior: alcançar mais de 100 crianças, garantindo que cada uma delas receba, não apenas um brinquedo, mas também o carinho e a mensagem de que não estão sozinhas", disse a assessora.

Para participar, as pessoas podem doar um brinquedo novo na Casa de Direitos de Pernambuco – Bloco E, na Universidade Católica de Pernambuco, localizada na rua do Príncipe, nº 526, Boa Vista, no Recife, de terça a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h.

Há também a opção de contribuir com doação online via Pix: Chave Pix: [email protected] (Cáritas Brasileira Regional NE2).

A campanha também conta com a parceria do Clube Venezolano do Recife (CVR) e do Instituto Robinson Cavalcanti.

