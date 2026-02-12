A- A+

CARNAVAL 2026 Cáritas em Folia estreia seu primeiro ano no Carnaval do Recife nesta quinta-feira (12) Agremiação é realizada no ano em que a instituição completa 70 anos de fundação

O bloco Cáritas em Folia – Ano I estreia, nesta quinta-feira (12), no Carnaval do Recife, em um ano simbólico para a instituição. A troça faz sua concentração em frente à sede da Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2, localizada na Rua Monte Castelo, 176, na Boa Vista.

Após a concentração, a agremiação segue em direção à Ponte Duarte Coelho, onde está a escultura do Galo Gigante - o “Galo Folião Fraterno”. Além disso, neste ano, o Galo da Madrugada, maior bloco carnavalesco do mundo, presta homenagem a Dom Helder Camara, patrono e fundador da rede Cáritas no Brasil.

A programação contará com orquestra, muita animação e a presença simbólica do próprio Dom Helder, representado por seu boneco gigante. Em novembro deste ano, a Cáritas Brasileira completará 70 anos de existência.

“Dom Helder sempre defendeu e valorizou o Carnaval. Para ele, a festa representava a alegria popular, uma das raras alegrias que restavam para o nosso povo. Para nós, o Carnaval é também um espaço privilegiado para denunciar as mazelas do mundo e celebrar, com alegria, a esperança”, afirma a secretária regional da Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2, Neilda Pereira.

Neilda Pereira, secretaria regional do Cáritas. Foto: Jose Britto / Folha de Pernambuco

A Cáritas é uma rede internacional presente em mais de 170 países, nos cinco continentes. No Brasil, atua desde 1956, reunindo 13 regionais, quatro articulações e 198 entidades-membro.

O instituto trata-se de uma ampla rede mobilizada por voluntários e agentes Cáritas, com ações em áreas como Economia Popular e Solidária; Segurança Alimentar e Nutricional; Convivência com os Biomas; Infância e Juventudes; Meio Ambiente Gestão de Riscos e Emergências.

A concentração inicia às 14h, nesta quinta-feira (12), e promete reunir todas e todos que lutam pela construção de uma sociedade do Bem Viver, mais justa e solidária.

Como dizia Dom Helder: “Brinque, meu povo querido! É verdade que na quarta-feira a luta recomeça, mas ao menos se pôs um pouco de sonho na realidade dura da vida!”.

