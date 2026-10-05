Cáritas NE2 mobiliza sociedade na 7ª Campanha do Brinquedo
Iniciativa arrecada brinquedos para crianças migrantes e brasileiras acompanhadas pela Casa de Direitos de Pernambuco
A Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2 (CBNE2) está realizando até o dia 20 de outubro a 7ª edição da Campanha do Brinquedo – “Doe e faça uma criança feliz / Dona y haz un niño feliz”.
A campanha teve início no dia 28 de setembro e convida a sociedade a transformar solidariedade em um gesto concreto de cuidado, garantindo às crianças momentos de brincadeira, alegria, convivência e pertencimento.
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Neste ano, a campanha amplia seu alcance e pretende beneficiar mais de 100 crianças. Serão contempladas crianças migrantes e brasileiras, acompanhadas pelas inciativas da Casa de Direitos de PE.
Segundo a assessora regional do Programa Infância, Adolescência e Juventudes (PIAJ), Mona Mirella, a campanha tem um papel transformador para as crianças beneficiadas.
“Cada doação é uma forma de dizer a essas crianças que elas são importantes, que seus sonhos importam e que não estão sozinhas”, afirmou.
A Campanha do Brinquedo integra as ações da Cáritas Brasileira NE2 de promoção dos direitos de crianças e adolescentes e de Migração, Refúgio e Apatridia.
Mais do que reunir doações, a iniciativa cria oportunidades de encontro entre pessoas de diferentes origens e culturas.
É uma forma de construir vínculos e reafirmar que a diversidade faz parte da vida cotidiana e pode ser vivida a partir da convivência, do respeito e da fraternidade.
O coordenador de projetos da área de Migração, Refúgio e Apatridia, Brainerd Hernandez, considera que acolher uma criança significa reconhecer também sua história e tudo aquilo que ela traz consigo.
"Quando acolhemos uma criança, acolhemos também sua história, sua família, sua cultura e seus sonhos. A campanha nos convida a olhar para a infância com cuidado e respeito e a compreender que a solidariedade pode abrir caminhos para o pertencimento e para uma convivência mais fraterna", disse.
A mobilização culminará na Festa do Brinquedo, no dia 24 de outubro de 2026.
A programação será preparada para proporcionar às crianças e suas famílias uma tarde de celebração, com pula-pula, oficinas de arte, música, comidas típicas da Venezuela e do Brasil, além de atividades de integração.
A festa contará ainda com a participação dos jovens do Projeto Juventudes pela Cultura de Paz (PIAJ), que atuarão como monitores, além de voluntários e voluntárias que se somam à iniciativa.
Cada brinquedo doado representa uma possibilidade de brincar. Mas também reflete um gesto de atenção e uma oportunidade de fortalecer vínculos.
Serviço:
Pontos de arrecadação:
- Casa de Direitos de Pernambuco – Bloco E (UNICAP)
Rua do Príncipe, nº 526, Boa Vista – Recife/PE - Terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h.
- Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2
Rua Monte Castelo, nº 176, Boa Vista – Recife/PE -Segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.
- Quem preferir também pode contribuir por Pix: [email protected] - Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2