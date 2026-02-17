Ter, 17 de Fevereiro

POLÊMICA

Carla Perez pede desculpas após críticas por cena envolvendo segurança negro no carnaval

Dançarina afirmou que imagem "é dura", disse que errou e reforçou compromisso de combater simbologias racistas

Carla Perez se pronunciou nas redes sociais após repercussão de cena no circuito Osmar, em SalvadorCarla Perez se pronunciou nas redes sociais após repercussão de cena no circuito Osmar, em Salvador - Foto: @GilCostta via X

A dançarina Carla Perez se pronunciou nas redes sociais na segunda-feira, 16, após ser acusada de racismo por subir nos ombros de um segurança negro durante o carnaval de Salvador. A cena, registrada no domingo, 15, repercutiu nas redes e gerou críticas de internautas.

O momento aconteceu quando a artista puxou pela última vez o trio do projeto Pipoca Doce, gratuito, no circuito Osmar (Campo Grande).

A apresentação marcou o encerramento da iniciativa, que começou como o bloco Algodão Doce, voltado para foliões pagantes, e ganhou espaço como uma das propostas pioneiras no carnaval ao pensar a folia especialmente para crianças.

No X, um usuário comentou: "Brasil, século XXI? 2026, Sinhá (Carla Perez) e seu serviçal em pleno carnaval de Salvador."

"A imagem que ficou é dura", diz Carla

No pronunciamento, Carla afirmou que a intenção era realizar uma despedida à altura da trajetória do projeto e explicou por que subiu nos ombros do profissional de segurança.

"Eu subi nos ombros do segurança para conseguir ter o contato físico e, portanto, estar mais próxima das minhas crianças, em momentos pontuais do percurso, devido a minha estatura", escreveu ela.

A dançarina também reconheceu o impacto do registro e disse que a cena pode reforçar leituras simbólicas relacionadas ao racismo estrutural. "A imagem que ficou é dura, e eu reconheço isso. Ainda que a intenção tenha sido boa, a cena reproduz simbologias que nos atravessam enquanto sociedade", afirmou.

Carla acrescentou ainda que o episódio remete a desigualdades históricas do Brasil. "Remete a desigualdades históricas que estruturam o nosso País e que jamais podem ser naturalizadas. Nada justifica. Absolutamente nada", declarou.

Pedido de desculpas
Ainda no texto, Carla pediu desculpas de forma direta e afirmou reconhecer o erro. "Peço desculpas, de forma direta e sincera. Reconhecer o erro é o meu primeiro passo. O segundo é agir", disse.

A artista também destacou o papel do Carnaval de Salvador como expressão cultural ligada à população negra. "O Carnaval de Salvador, a maior festa de rua do planeta, é feito majoritariamente por pessoas negras e para pessoas negras. Ele é expressão de resistência, cultura e potência", escreveu.

Em seguida, reforçou: "Tenho consciência da responsabilidade histórica que isso carrega. Errei. Reconheço. E, mais uma vez, peço desculpas."

Compromisso contra o racismo estrutural
Na publicação, Carla ainda afirmou que pretende usar o episódio como aprendizado e reafirmou o compromisso de enfrentar práticas racistas. "Reafirmo meu compromisso inegociável de combater qualquer prática ou simbologia que reforce o racismo estrutural", declarou.

Ao encerrar o pronunciamento, a dançarina reforçou novamente o pedido de desculpas e citou a emoção pela despedida do trio. "Aqui finalizo, ressaltando meu pedido de desculpas e com o coração cheio de amor, ainda muito emocionada com a despedida de ontem. Agradeço a compreensão de todos", concluiu.

