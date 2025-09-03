A- A+

CANONIZAÇÃO Papa Leão XIV canoniza Carlo Acutis, o 'influencer de Deus', neste domingo (7) Beato italiano tem dois milagres reconhecidos pelo Vaticano: a cura de um menino brasileiro e de um estudante costarriquenho

O beato italiano Carlo Acutis, conhecido como o "influencer de Deus", será canonizado neste domingo (7) pelo papa Leão XIV. O jovem, que morreu em 2006, aos 15 anos, se tornará o primeiro santo da geração millennial, e tem dois milagres reconhecidos pelo Vaticano.

Além de Acutis, domingo também será o dia de canonizar o italiano Pior Giorgio Frassati, que faleceu muito jovem, aos 24 anos, em 1925.



Durante a Audiência Geral desta quarta-feira (3), o papa pediu intercessão aos futuros santos, que seguiam o Evangelho e inspiraram famílias e cristãos em todo o mundo.

“Que setembro seja um mês de oração pelas crianças e jovens que voltam às aulas e por aqueles que cuidam da sua educação. Peçam por eles, pela intercessão dos Beatos, e em breve Santos, Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis, o dom de uma fé profunda em seu caminho de amadurecimento”, disse o papa Leão XIV.

Quem é Carlo Acutis

Carlos Acutis morreu vítima de leucemia em 2006. Ele tinha um grande talento em computação e criou uma exposição digital sobre os milagres eucarísticos, o que lhe rendeu o apelido de "influencer de Deus", "ciberapóstolo" ou "santo da internet".

Carlo Acutis morreu em 2006, vítima de leucemia. - Foto: Divulgação

O jovem foi beatificado em 2020 e o Vaticano lhe atribui dois milagres que o qualificam para a canonização: a cura de um menino brasileiro com uma rara malformação do pâncreas e a de um estudante costarriquenho gravemente ferido em um acidente. Em ambos os casos, suas famílias invocaram a intercessão do adolescente.

Inicialmente a canonização de Acutis estava programada para 27 de abril, mas precisou ser adiada devido ao falecimento do papa Francisco, no dia 21 do mesmo mês.



