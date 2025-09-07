A- A+

CATOLICISMO Missa no Recife celebra canonização de Carlo Acutis, o primeiro santo millenial Celebração foi conduzida por dom Fernando Saburido, arcebispo emérito da Arquidiocese de Olinda e Recife

Centenas de fiéis celebraram a canonização de Carlo Acutis, o primeiro santo millenial da Igreja Católica. No Recife, a missa aconteceu às 11h deste domingo (7), na Igreja Madre de Deus, centro da cidade, e foi conduzida pelo arcebispo emérito metropolitano, dom Fernando Saburido.

O encontro, que também contou com a consagração da capela dedicada ao Santo Acutis, aconteceu pouco tempo depois de ter sido declarada a sua canonização pelo papa Leão XIV, em Roma. Acutis é conhecido como "ciberapóstolo", uma vez já que dedicou grande parte da vida a divulgar a fé católica na internet, da qual é tido como patrono.

Carlo Acutis morreu aos 15 anos, após quadro de leucemia | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Entre o público, participaram da celebração a coordenadora de Executivos Multimídia da Folha de Pernambuco, Wilma Mota; a gerente de Relações Trabalhistas, Ilda Bastos; e a gerente de Mercado do jornal, Tânia Campos.

A canonização de Acutis estava marcada para o dia 27 de abril, no Vaticano, porém precisou ser adiada, em detrimento da morte do papa Francisco, no dia 21 daquele mês.

No ponto de vista de dom Fernando Saburido, Acutis é tido como um modelo de fé e esperança para os jovens e adolescentes desta época. O santo italiano morreu aos 15 anos, após um quadro de leucemia fulminante.

Arcebispo emérito metropolitano, Dom Fernando Saburido | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

“Morreu com tão pouca idade, mas passou um testemunho de comprometimento com as coisas de Deus. Deixou uma mensagem fantástica. Muito simples, característica da idade dele, mas motiva muito os jovens e os adultos também a viverem um compromisso com Cristo. Foi, sobretudo, um destaque especial para a eucaristia, o amor à Nossa Senhora e alguém comprometido com a missão. Tudo isso nos ajuda, de fato, a viver o evangelho”, declarou ele à Folha.

Durante a missa, foram entoados vários cânticos, além da leitura do evangelho. Já ao final da programação religiosa, foi abençoada a capela instituída na igreja em celebração ao santo. O público presente orou para que a benção de Deus fosse derramada nas pessoas. A missa foi encerrada ao som do "Hino a Carlo Acutis".

Ouça o "Hino a Carlo Acutis"

