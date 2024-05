A- A+

PADROEIRO DA INTERNET Carlo Acutis será santo: papa Francisco reconhece milagre atribuído ao beato Relíquia do futuro santo, cuja festa será celebrada em 12 de outubro assim como Nossa Senhora Aparecida, receberá visitação em Pernambuco

Carlos Acutis será santo. O papa Francisco autorizou, nesta quinta-feira (23), a publicação de decreto que reconhece milagre atribuído à intercessão do beato.



Acutis nasceu em 3 de maio de 1991 e morreu aos 15 anos, em 12 de outubro de 2006. Sua história de vida foi marcada pela evangelização por meio da internet e, por isso, ele é conhecido popularmente como o "padroeiro da internet". O jovem mantinha um blog em que compilava e contava a história de milagres eucarísticos.

Uma relíquia do futuro santo será exposta em Pernambuco. Fios de cabelo do jovem foram trazidos da Itália, no início desta semana, e ficarão abertos à visitação na Paróquia São João Paulo II, que fica na sede da Comunidade Obra de Maria, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.

Para que a Igreja Católica considere alguém como santo, em um processo de canonização, é necessário o reconhecimento de, no mínimo, dois milagres. Esses milagres, segundo a Igreja, devem ter acontecido por meio da intercessão daquele que é "candidato a santo".

Fragmentos de fios de cabelo de Carlo Acutis foram trazidos a Pernambuco (Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco)

O primeiro milagre reconhecido, que levou à beatificação de Carlo Acutis, em outubro de 2020, foi o milagre da cura de um menino no Brasil. O pequeno, morador de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul era muito debilitado e tinha problemas de pâncreas, além de não comer e beber. Após tocar em uma relíquia de Acutis foi curado da enfermidade.

A Igreja ainda não divulgou qual foi o segundo milagre que considerou para reconhecer Carlo Acutis como santo. O papa Francisco recebeu, nesta quinta-feira, o prefeito do Dicastério das Causas dos Santos, Cardeal Marcello Semeraro. Na reunião, o pontífice autorizou a publicação do decreto da canonização do jovem.

Matheus, menino que alcançou a cura milagrosa por meio da intercessão de Carlo Acutis (Foto: Danielle Valentinm/Campo Grande News/Reprodução)

Carlo Acutis demonstrou desde cedo grande habilidade para a informática e usou esse dom para divulgar conteúdos de formação cristã. Ele foi diagnosticado com leucemia e morreu aos 15 anos.

Ao recordar a morte de Acutis, no último domingo (19), por ocasião da celebração de Pentecostes, o papa Francisco afirmou que o jovem "não se acomodou numa imobilidade confortável, mas colheu as necessidades do seu tempo, porque viu o rosto de Cristo nos mais frágeis. O seu testemunho mostra aos jovens de hoje que a verdadeira felicidade se encontra pondo Deus em primeiro lugar e servindo-O nos irmãos, especialmente nos últimos".

Como morreu em um 12 de outubro, a festa litúrgica dedicada a Carlo será neste dia, a partir de sua canonização. O dia é, inclusive, o mesmo em que se celebra Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

