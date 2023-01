A- A+

Carnaval 2023 Carnaval 2023: Percurso do Galo da Madrugada é vistoriado por PM, BM e Prefeitura do Recife Forças de segurança e representantes do bloco vistoriaram o trajeto a ser percorrido pela agremiação

Os preparativos para a realização do Galo da Madrugada 2023 já estão sendo intensificados pelos órgãos governamentais. A fim de planejar e garantir a segurança no percurso do bloco, a Secretaria de Defesa Social (SDS) promoveu, nesta terça-feira (17), uma vistoria no trajeto por onde passará a agremiação.

Considerado o "Maior Bloco de Carnaval do Mundo", com registro inclusive no Guinesss Book, o Galo da Madrugada volta a desfilar pelas ruas do centro do Recife após dois anos de suspensão devido à pandemia de Covid-19. Como tradicionalmente ocorre, o bloco sairá no Sábado de Zé Pereira, que cairá no dia 18 de fevereiro.

De acordo com a SDS, a vistoria realizada nesta terça tem o objetivo de fazer com que o desfile transcorra com tranquilidade e segurança para os foliões. Participaram da vistoria integrantes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Prefeitura do Recife (Emlurb, Mobilidade e Controle Urbano e Guarda Municipal), além de organizadores Galo da Madrugada.

A comitiva inspecionou o trajeto do cortejo, passando pela rua Imperial, Praça Sérgio Loreto, avenida Dantas Barreto, avenida Guararapes e rua do Sol.

“Verificamos, ao longo do percurso, alguns problemas que os órgãos integrados irão solucionar a tempo, a exemplo de buracos, nivelamento de calçadas, fiação baixa e entulhos que precisam ser removidos para a passagem dos trios. Também estamos atentos para que camarotes irregulares não sejam instalados, colocando a vida de pessoas em risco”, alertou o tenente-coronel Marcelo Santos, gestor de Grandes Eventos da SDS.

Este ano, o Galo da Madrugada tem como tema “Viva a Vida, viva o Frevo, viva Enéas” e homenageia um de seus fundadores e ex- presidente de honra, Enéas Freire.

A homenagem celebra os 100 anos de nascimento do carnavalesco, que ocorreu em 2021. Como não houve desfile, as comemorações foram adiadas e retornam neste Carnaval.

Enéas nasceu em 2 de dezembro de 1921. Em 23 de janeiro de 1978, fundou o Clube das Máscaras O Galo da Madrugada. Ele faleceu em 2008, aos 86 anos.

O segundo homenageado é o artista plástico Ary Nóbrega, que faleceu em 2020. Ele foi responsável, por mais de 25 anos, pela confecção das alegorias que abrilhantaram os desfiles de Carnaval da agremiação.

