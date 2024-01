Votação para homenageados do Carnaval de Olinda termina nesta quinta (25)

A- A+

A votação para a escolha dos homenageados do Carnaval 2024 de Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), termina nesta quinta-feira (25). Ao todo, até o momento, 41 mil votos foram computados.

Os vencedores devem ser anunciados na sexta-feira (26), através do site oficial e redes sociais da Prefeitura de Olinda.

Os interessados em votar nos candidatos podem acessar o site da prefeitura do município ou através do totem que segue na praça de alimentação do Shopping Patteo Olinda.

São duas categorias – vivos e in memoriam – com cinco candidatos cada uma. A diplomação dos homenageados acontecerá na sede do governo municipal. A votação segue até as 23h59 desta quinta.



Confira, abaixo, os candidatos.

Candidatos em vida

Dona Dá;

Mestra Ana Lúcia;

Mãe Beth de Oxum;

Seu João do Elefante;

Reginaldo da Paz.

Candidatos in memoriam

Lord de Olinda;

Paulo Rafael;

Margarida Sambão;

Bartholomeu Santiago;

Leo de Vassoura.

Veja também

CONFLITO NO ORIENTE MÉDIO Autoridades do Hamas em Gaza dizem que Israel matou 20 pessoas que aguardavam ajuda humanitária