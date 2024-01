Abrasel define restaurantes que vão estar na Arena Gastronômica do Recife Antigo

A- A+

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Pernambuco (Abrasel) anunciou hoje (24), os estabelecimentos selecionados para participar da 16° edição da Arena Gastronômica do Carnaval - estrutura de alimentação para atender aos foliões que brincam no Recife Antigo.

A iniciativa é uma parceria da entidade com a Prefeitura do Recife. O espaço será montado nas imediações da Praça do Arsenal e vai reunir 14 operações, com os mais diversos tipos de culinária.

Durante os sete dias de funcionamento, de 07 a 13 de fevereiro, os visitantes poderão optar por pratos maiores ou lanches. os restaurantes irão oferecer uma ampla variedade de pratos, que vai desde comidas mais tradicionais até criações gourmet.

Entre os restaurantes selecionados estão Plim Pizzas, Turma do Ragú, Hakata, Casa da Macaxeira, Wayne's Burger, My Burger, Crepitxo, Rei da Coxinha, Espetinho da Ceça, República dos Pastéis, Big Sur, Degusta, Mamibigi e Pop Corn Doce Infância.

A ideia é proporcionar opções de lanches e refeições maiores para os visitantes do espaço.

“Lá, os foliões terão a oportunidade de conferir uma infinidade de pratos saborosos e típicos, além de ter acesso a uma área de descanso confortável”, diz Tony Sousa, presidente da Abrasel em Pernambuco.

Em sua última edição, em 2023, a Arena teve um faturamento geral de aproximadamente R$ 700 mil, o que representou um crescimento de 49,5% na comparação com a edição de 2020, antes da pandemia.

Ao todo, 611 mil pessoas circularam pela estrutura. De acordo com o levantamento da associação, mais de 50 mil pessoas foram atendidas no espaço. “E nossa expectativa é fazer uma edição ainda maior e melhor em 2024”, reforça o presidente.

Veja também

FOLIA Carnaval: Pina e Pátio de São Pedro, no Recife, recebem desfiles de blocos nesta quinta-feira (18)