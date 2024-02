A- A+

CARNAVAL 2024 Agende-se: segunda de Carnaval no Marco Zero será com rock, pop e o lirismo dos blocos

A segunda-feira de Carnaval (12) no principal polo da Capital pernambucana será marcada pela diversidade de ritmos e estilos musicais.

A programação prevista para começar às 16h no palco Marco Zero, no Bairro do Recife, terá como abre alas o Recife Matriz da Cultura Popular - Encontro de blocos líricos.

Já às 20h o rapper cearense Matuê, um dos nomes mais conhecidos do trap no Brasil, sobe ao palco. Matuê decolou na carreira em 2017 quando lançou a música "Anos Luz".

Na mesma noite, a banda Paralamas do Sucesso (21h40) promete um repertório de rock pop repleto de hits inesquecíveis.

Em seguida, às 23h20, a Nação Zumbi vai levantar os fãs do movimento manguebeat com os clássicos “Quando a Maré Encher”, “Foi de Amor” e “Meu Maracatu Pesa uma Tonelada”, entre tantos outros que marcam a trajetória do grupo pernambucano.

O fim da noite vai ser pilotada pela baiana Pitty, prevista para se apresentar à 1h da madrugada.



