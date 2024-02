A- A+

OLINDA Camburão da Alegria agita ruas de Olinda no pós-Carnaval O tradicional bloco sempre acontece no primeiro domingo após o final da folia

Tradicional bloco após o fim do Carnaval, o Camburão da Alegria desfilou pelas ruas de Olinda neste domingo (18). A folia contou com quatro trios para agitar os foliões. O ponto de partida foi na Praça 12 de Março e o trajeto seguiu por outras ruas de Bairro Novo até a Caixa Econômica Federal, no mesmo bairro.

O Camburão da Alegria faz parte do Carnaval pernambucano há mais de três décadas. O bloco sempre é realizado no primeiro domingo depois da Festa de Momo e reúne policiais militares e bombeiros que trabalharam durante o período. Os trios foram comandados com shows de Rafa Magalhães, Dani Miller, Banda PraKT e o trio da Pitu.

Apesar de novamente ter arrastado uma multidão pelas ruas de Olinda, uma característica do bloco ressaltado pelo organizador Jair Ferreira é a tranquilidade proporcionada aos foliões.

"A expectativa da gente é sempre boa. O bloco não quer quantidade, temos qualidade. Queremos foliões que venham brincar e saíam satisfeitos com a segurança”, disse Jair.

Para a edição de 2024 foram destinados 300 policiais militares para realizar a segurança do Camburão da Alegria.

Casais capricharam

Sempre presente no Carnaval pernambucano, as fantasias de casais chamaram atenção no Camburão da Alegria.

O engenheiro civil André Peixoto e a jornalista Roberta Coutinho foram fantasiados de Jack Sparrow e Ariel, respectivamente.

Os dois frequentam o bloco há mais de 15 anos e marcaram presença novamente em 2024. "Aqui é a ressaca do Carnaval. Um bloco maravilhoso, pode vir a família toda. Estamos aqui faz mais de 15 anos”.

Outra dupla que chamou muita atenção foi do militar do exército Alberto Coutinho e da decoradora Alcimar Ribeiro. Os dois foram de coringa e alerquina.

"É muito bom participar desse bloco, que é o encerramento do Carnaval. Mas 2025 vem aí com força total e a melhor folia está aqui em Olinda”, falou Alcimar.

Foliões animados

As fantasias não foram destaque apenas com os casais. O educador físico Fabiano Júnior fez muito sucesso recebendo pedidos de fotos dos foliões. Ele estava vestido do Orixá Exu.

"Eu amo o Carnaval, desfilo em Escola de Samba. Quando vejo um bloco no meu bairro para mim é o maior prazer vir fantasiado. Pode transmitir alegria e tudo do Carnaval”, ressaltou Júnior.

A gerente Nadja Azevedo foi curtir o Camburão da Alegria junto com as amigas e esteve desde cedo na concetração. Ela curtiu tanto o Carnaval de 2024 que não quer parar.

"Eu achei muito bom o Carnaval desse ano. Foi mais organizado que nos últimos anos tanto em Recife quanto em Olinda. É isso que a gente precisa. Muita alegria e descontração no Camburão da Alegria, e ainda vem o aniversário de Olinda".

Veja também

