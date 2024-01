A- A+

Folia Carnaval: Pina e Pátio de São Pedro, no Recife, recebem desfiles de blocos nesta quinta (18) Ao todo, sete blocos de pau e corda embelezam momento com cores vibrantes e músicas tradicionais no centro da cidade

Em um evento para "aquecer" a chegada do Carnaval, sete blocos de pau e corda desfilam no Pátio de São Pedro, na área central do Recife, na noite desta quinta-feira (18).



A partir das 19h, vão se apresentar no pátio Bloco Carnavalesco Misto Flor da Lira de Olinda, Bloco Carnavalesco Lírico Cordas e Retalhos, Bloco Lírico Flores do Paulista, Bloco Compositores e Foliões, Bloco Verde Linho, Bloco Carnavalesco Lírico Com Você no Coração e Bloco Lírico Sempre Feliz.

Blocos se apresentam nesta quinta (18) no Pátio de São Pedro e no bairro do Pina. Ricardo Fernandes/ Folha de Pernambuco

No Pina, na Zona Sul da capital pernambucana, o clima também é festivo. A Nação do Maracatu Porto Rico realiza mais uma edição do "Ensaio Tumaraca", que já faz parte da preparação para o espetáculo "Tumaraca - Encontro de Nações", previsto para o dia 8 de fevereiro, no Marco Zero.

Bloco Flor da Lira de Olinda no Pátio de São Pedro, no centro do Recife. Ricardo Fernandes/ Folha de Pernambuco

Na apresentação, marcam presença 700 batuqueiros de 13 Nações e o Olodum, além das participações de Lucas dos Prazeres, Balé Bacnaré, Amaro Freitas e Luna Vitrolira. Na ocasião, os 80 anos de nascimento de Naná Vasconcelos serão homenageados.

