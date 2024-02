A- A+

Carnaval 2024 Chegada a hora de se encantar com o Baile Municipal do Recife

Presente no Carnaval da cidade desde 1961, o Baile Municipal do Recife chega a 58ª edição neste sábado (3), no Classic Hall. A maior e mais tradicional prévia da Capital pernambucana carrega uma história de colocar o povo como protagonista da noite de gala e acompanhar as transformações culturais da Festa de Momo.

A edição de 2024 do Baile Municipal do Recife terá como tema: "Quem comanda a festa são elas". Isso pelo fato da maioria das apresentações ser compostas por artistas mulheres. Mais de 20 artistas e musicistas sobem ao palco do Classic Hall, como Iza, Elba Ramalho, Vanessa da Mata e Lia de Itamaracá, homenageada do carnaval recifense neste ano.

Veja também

CARNAVAL 2024 Exagerou na bebida? Saiba o que fazer para diminuir os efeitos da ressaca