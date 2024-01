A- A+

SERVIÇO Cidade Seu Carnaval abre as portas neste sábado (13) com shows e serviços para foliões Além dos espaços dos camarotes do Carnaval do Recife e Olinda, o espaço conta com venda de ingressos, fantasias, adereços, maquiagem e até uma maquete com o circuito do Galo da Madrugada 2024

Será inaugurado oficialmente neste sábado (13), às 19h, a Cidade Seu Carnaval. Este ano, a estrutura montada no piso L3 do Shopping RioMar Recife conta com mais de 2,5 mil metros quadrados. Uma série de serviços serão oferecidos aos foliões até a terça-feira de Carnaval, como troca de abadás, customização, venda de fantasias e até uma maquete para conferir o circuito do Galo da Madrugada e onde está localizado cada camarote.

O espaço, inclusive, funcionará durante o Carnaval, sempre seguindo os horários de funcionamento do mall. Na inauguração, que acontece neste sábado (13), haverá shows de Dany Myler e Robby. Os artistas farão shows em alguns camarotes e festas até a quarta-feira de cinzas e prometem não deixar parado. O palco do evento vai receber nos próximos dias diversos shows gratuitos.

Também haverá programação para os pequenos. Neste domingo (15), o espaço recebe o show dos Heróis, a partir das 15h. O Cidade Seu Carnaval é totalmente temático, com decoração carnavalesca, reunindo lojas oficiais das principais prévias, blocos, camarotes e festas indoor. No local, será possível adquirir ingressos através da Ingresso Prime e Evenyx e retirar abadás para as festas.

Mais de 100 mil abadás serão entregues até o fim deste Carnaval. Por lá, os foliões ainda encontram adereços e fantasias confeccionadas por artesãos pernambucanos, área para customizar abadás e se produzir para as festas com serviços de maquiagem e cabelo.

O local funciona ainda como ponto de apoio para recepcionar os turistas vindos de todas as partes do mundo, informando e esclarecendo as dúvidas, fazendo com que eles possam usufruir de todos os equipamentos turísticos que o Carnaval do Recife e Olinda proporcionam.

Só no último Carnaval foram atendidas mais de 600 mil pessoas. Uma maquete do Galo da Madrugada também estará disponível para os foliões conferirem como será o trajeto dos mais de 30 trios deste ano e onde está localizado cada um dos camarotes.

