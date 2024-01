A- A+

REI E RAINHA Conheça os finalistas do Concurso de Rei e Rainha do Carnaval do Recife 2024 Fase eliminatória ocorreu ontem, no Teatro Luiz Mendonça; final será dia 27 de janeiro

A disputa pelo trono momesco da Capital pernambucana é sempre acirrada. Não seria diferente este ano.



Na noite de ontem (13), no Teatro Luiz Mendonça, dentro do Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, ocorreu a fase eliminatória do Concuro de Rei e Rainha do Carnaval do Recife 2024 diante de uma plateia-torcida.

A final que vai revelar quem reinará este ano está marcada para o próximo dia 27 de janeiro, no Pátio de São Pedro, na região Central da Cidade. O concurso dá início à programação oficial do Carnaval do Recife, que inclui mais de 40 prévias.

Concorrência

Dos 43 candidatos que se apresentaram ontem, 21 postulantes a Rainha e 22 a Rei, 30 foram classificados para a final. As 'realezas' terão uma agenda extensa de compromissos durante toda a festa. Cada vencedor também receberá uma premiação em dinheiro de R$ 30 mil.

Os candidatos capricharam nas vestimentas, com muito brilho e colorido, e performaram sob o som da Orquestra Popular do Recife, comandada pelo maestro Ademir Araújo. Entre os critérios de seleção, foram avaliados: desenvoltura, apresentação e conhecimentos gerais.

Os finalistas do Concurso de Rei e Rainha do Carnaval do Recife 2024 são:

Blandon Aravanis da Silva

Breno Diogo Barbosa

Cleyton Freitas de Lima

Davi Araújo Leite

Henrique Gabriel Gomes

Iran Jorge de Andrade

Jean Carlo da Silva

Luam Claudio Silva

Paulo Vitor dos Santos

Renato Arthur Luiz

Risonaldo Gomes da Silva

Tiago Vasconcelos dos Santos

Thalison Gomes Martins

Tharcizio Gomes Ferreira

Wanderley Aires dos Santos

Adrielly Carla da Silva

Amanda Lira de Araújo

Bruna Renata Barbosa

Emmanuelly Santana da Silva

Kamille Mariah Alves

Liliane Silva Freitas

Maria Clara Costa

Mariana Angélica da Silva

Miqueline Batista do Nascimento

Ranessa Rodrigues Laranjeiras

Ruana Pedrosa Andrade

Taina Karolayne Oliveira

Thayane Gomes Alheiros

Vanessa Soares Suruagy

Victoria Maria de Moraes



