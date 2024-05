A- A+

Livro CREF12/PE celebra lançamento de livro comemorativo aos 20 anos da entidade "A história de superação do Conselho Regional de Educação Física de Pernambuco" será lançado nesta sexta-feira (31) no Rooftop do Empresarial Camilo Brito

O Conselho Regional de Educação Física da 12ª Região/Pernambuco (CREF12/PE) lança nesta sexta-feira (31), às 18h, no Rooftop do Empresarial Camilo Brito, localizado no bairro de Santo Amaro- área central do Recife-, o primeiro livro sobre a sua história com o título "A história de superação do Conselho Regional de Educação Física de Pernambuco". A publicação é em homenagem aos 20 anos da entidade.

O exemplar, de quase 150 páginas, reúne os momentos mais marcantes ocorridos durante as duas décadas, incluindo os principais fatos, nomes e fotos da Educação Física de Pernambuco e do Brasil.

"Este livro é o marco final da celebração dos 20 anos do CREF12/PE. De modo plural, temos realizado um trabalho disruptivo e impactante. São inúmeras ações com o objetivo de entregar serviços cada vez mais de excelência. Percebemos a ausência de documentos e publicações que contassem a trajetória da instituição. Nossa gestão imediatamente assumiu o compromisso de resgatar estes fatos para as gerações futuras, com o intuito, também, de homenagear aqueles que contribuíram nas ações do Conselho", destacou o presidente do a entidade, Prof. Lúcio Beltrão.

Os textos do livro são dos jornalistas Marcelo Cavalcante e Anderson Malagutti. Repesentantes do Sistema CONFEF/CREFs, Governo de Pernambuco, Prefeituras, Ministério Público, Judiciário, Procon, Vigilância Sanitária, Instituições de Ensino Superior, políticos, imprensa, funcionários e ex-funcionários do CREF12, Conselheiros, ex-Conselheiros, fundadores e Delegados do CREF12/PE já confirmaram presença no lançamento. Todos os presentes receberão, gratuitamente, um exemplar do livro.

"A história de superação do Conselho Regional de Educação Física de Pernambuco".

Texto: Marcelo Cavalcante e Anderson Malagutti.

Revisão: Paula Delgado.

Fotos e edição das fotos: Luciana Ourique.

Projeto gráfico e diagramação: Anna Flávia Clementino.

Arte: Ronaldo Câmara.

Impressão/gráfica: Companhia Editora de Pernambuco (Cepe).