CARNAVAL 2024 Domingo de Carnaval no Recife além do samba; confira destaques no Centro do Recife Arnaldo Antunes, Daurê Malungo e Otto: hoje (11) é dia de diversidade de ritmos e estilos no Carnaval do Recife

Dia consagrado a um dos mais brasileiros ritmos, o samba, o Domingo de Carnaval no palco Marco Zero será marcado pelas apresentações de artistas do quilate de Mumuzinho, Thiaguinho, Dilsinho, Fundo de Quintal e Martnália.



Um dos destaques do momento celebração do samba é o encontro de duas das sambistas mais queridas do Estado: a partir das 19h, sobem juntas ao palco Karynna Spinelli e Gerlane Lopes. Confira programação aqui.

Mas nem só de samba vive o folião pernambucano. Neste domingo também, na Praça do Arsenal, no Bairro do Recife, haverá apresentações do Recife Matriz da Cultura Popular em um encontro de caboclinhos e índios. A celebração das tradições está prevista para começar às 15h30.



Já a partir das 19h30, sobem ao palco César Michilles & Transversal Frevo Orquestra, seguidos por Bruna Alimonda e Natasha Falcão. Entrando noite adentro, os shows seguem com do ex-Titãs Arnaldo Antunes (23h40) e com o pernambucano Martins.



Pátio de São Pedro

No bucólico Pátio de São Pedro, no bairro de São José, às 18h, a Família Salustiano e a Rabeca Encantada dão o pontapé da programação do domingo, que ainda contará com DJ Catharina Dee Jah, Pácua e Via Sat, Alessandra Leão, Lamento Negro e Daruê Malungo também estão na programação. Siba fecha a noite, começando a se apresentar às 23h, e Otto finaliza o domingão no Pátio de São Pedro.



Rua da Moeda e outros polos

No Samba na Moeda terá, a partir das 17h30, vai rolar Escola de Samba D´Breck, Letto do Cavaco, Leno Simpatia, Helena Cristina, Luísa Pérola, Grupo Terra e Cybelle do Cavaco. Alguns destaques de outros polos: Silvério Pessoa (21h30) e Almério na Várzea.



No Polo Casa Amarela, a partir das 19h, a sequência será Reggae, Marrom Brasileiro, Quinteto Violado, MC Elvis e Art Popular.

Já em Brasília Teimosa, as atrações de palco iniciam às 15h com maracatu e orquestra de frevo e segue com atrações como Almir Rouche (19h), Samba Soul Delas (20h), Michelle Melo (21h10), Toni Garrido (22h20) e Sedutora Retrô (00h). Marrom Brasileiro (22h20) e Fundo de Quintal estarão na Linha do Tiro.



