CARNAVAL 2024 Foliões mirins aproveitam o Carnaval durante a abertura dos polos infantis do Recife Seis polos receberão 50 atrações para a criançada até terça-feira (13)

Se para os adultos a folia momesca, no Recife, começou com um dia de antecedência este ano, para os pequenos a programação carnavalesca começou hoje (11) e segue até a próxima terça-feira (13).

Os foliões mirins poderão curtir cerca de 50 atrações distribuídas em seis polos especiais que estão montados nos Parques da Jaqueira, Santana, Macaxeira, Dona Lindu e Graças, além da rua da Aurora.

As programações começam sempre às 15h, com espetáculos e brincadeiras que sempre serão abertos por agremiações da cultura popular, mas também contando com shows especialmente preparados para a criançada, como Pato FU - Música de Brinquedo, Tio Bruninho, Mariane Bigio, entre outros.

Já hoje, primeiro dia da farrinha momesca para a criançada, teve shows da Banda Mini Rock, Bailinho Kids, Fada Magrinha e Pernambucaninhus, de Joana Flor, além de agremiações de cultura popular nos Parques da Jaqueira e Santana, na Zona Norte do Recife. A criatividade toou conta das famílias que capricharam nas fantasias dos seu pequenos.



