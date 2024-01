Carnaval em Olinda: prévias agitam o centro histórico neste domingo (7)

A- A+

Não é só fevereiro que tem carnaval. Em Olinda já tem muito ensaio, blocos e desfiles no primeiro domingo do ano. A animação deve seguir todo fim de semana até chegar a data oficial do carnaval.

Turistas e foliões locais já enchem as ruas com fantasias, adereços e muita animação. O italiano Giancarlo Penna contou que há 10 anos vem passar as férias em Pernambuco e não larga o carnaval de Olinda. “Cheguei no Brasil para o carnaval e desejo que todos aproveitem muito o carnaval de Olinda”, arranhando um português.

O comércio local também é favorecido com as prévias carnavalescas. No Mercado da Ribeira, o advogado e representante da Gomes Cachaçaria, João Pedro, falou sobre as expectativas para o carnaval deste ano. “Espero que seja como ano passado. Todo mundo com essa ânsia. E está do jeito que a gente gosta: com muito calor. Estamos de portas abertas.”

Nas ladeiras o clima é de folia. A presidente do Bloco Samba Soul Delas, Yanka Pessoa, contou que desde setembro ensaia nas ladeiras. “Todos os domingos fazemos nosso ensaio aberto aqui na Praça do Carmo e, no carnaval, nosso desfile sai no sábado e na segunda do Mosteiro de São Bento. Este ano completamos 12 anos de bloco”, contou Yanka que assumiu o lugar de sua mãe no cortejo.

Muitas outras agremiações também seguem fazendo os ensaios e desfiles no centro histórico de Olinda. É o caso da Bateria Auê, que saiu arrastando uma multidão pelas ladeiras da cidade.