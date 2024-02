A- A+

Carnaval 2024 Na dúvida do que vestir no Carnaval? Hot pant é peça criativa. Veja dicas Consultora de imagem e estilo sugere opções práticas para não errar no look

A roupa do Carnaval é uma das expressões de liberdade mais evidentes do período. Alegres, coloridas e fascinantes, as peças dizem o quanto podemos ser e vestir o que quisermos nesses quatro dias de festa. Um estado de euforia, que há tempos vem abrindo espaço para uma peça onipresente: a hot pant.





Símbolo de conforto, praticidade e leveza, esse shortinho fashion ganha as ruas do Brasil em suas diversas possibilidades: com brilho, estampa, cor ou muita transparência. Uma peça para ninguém passar despercebido. E pensar que ela foi criada em 1932, pelo estilista francês Jacques Heim, para ser um biquíni que cobrisse o umbigo - que era algo obrigatório na época.

“Mas ela só ganhou força na década de 1960, como uma peça ícone que representou a liberdade e a emancipação do corpo feminino”, explica a consultora de imagem e estilo, Delane Amilcar. Um motivo e tanto para o item reinar em absoluto no Carnaval.

Ainda segundo a especialista, embora a folia de Momo permita uma infinidade de usos, algumas combinações ajudam a mulher a se sentir mais segura e confortável com o look. “Para você que quer começar a usar, mas não quer ousar tanto assim, a dica é: use a hot pant com uma peça de tule por cima”. Também vale usar outra queridíssima desse período, a meia arrastão “para dar um contraste bem colorido para você carnavalizar por aí", completa.

De tão democrática, é fácil encontar opções entre R$ 20 e R$ 100 disponíveis em várias lojas do Recife e Região Metropolitana. “Uma peça super ousada que veste todos os corpos e tem para todos os gostos. Ela é um ícone do nosso Carnaval e traduz em sua criação a liberdade”, finaliza Delane Amilcar.

Veja também

Carnaval 2024 Chegada a hora de se encantar com o Baile Municipal do Recife