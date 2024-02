A- A+

CARNAVAL 2024 Noite dos Tambores Silenciosos é apoteose dos maracatus nesta segunda (12); confira apresentações O 60º encontro celebra a ancestralidade no Pátio do Terço com nações mirins e nações adultas

Este ano, o encontro Noite dos Tambores Silenciosos, que tradicionalmente acontece no Pátio do Terço, no bairro de São José, no Centro do Recife, completa 60 anos sendo símbolo da luta e da resistência do povo negro. Será nesta segunda-feira (12), a partir das 18h.

Cultura e história

A Noite dos Tambores Silenciosos 2024 terá a presença de mais de 20 nações de maracatu de diversas regiões do Recife, que vão desfilar cores, brilhos e muita religiosidade.

Neste ano, a celebração se iniciará no fim da tarde com o grupo infantil, a partir das 18h, com a presença da orixá Mãe Fátima de Oxum, que vai realizar a cerimônia dos Tambores Mirins.

Após o encerramento das apresentações infantis, a cerimônia dará sequência com os Eguns. À 0h de segunda para terça de Carnaval ocorrerá o ponto alto da celebração, quando se apagarão as luzes do Pátio do Terço e pode-se ouvir cantos para o Orixá.

A Noite dos Tambores Silenciosos é uma tradição que começou com a devoção a Nossa Senhora do Rosário, santa católica branca que é padroeira da população negra, e derivou das irmandades religiosas criadas pelos negros no período colonial.

No Recife, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos fica no Pátio do Terço, local onde havia intenso comércio de escravos.

Confira a programação da Noite dos Tambores Silenciosos:

Tambores mirim:

Maracatu cambinda africano

Maracatu mirim cambinda estrela do amanhã

Maracatu nação erê

Maracatu nação porto rico

Maracatu encanto do pina

Maracatu nação baque forte

Maracatu nação estrela dalva

Maracatu nação estrelar

Maracatu nação sol brilhante

Maracatu nação de oxalá

Maracatu de baque virado encanto da alegria

Nção do maracatu leão da campina

Nações adultas:

Nação do maracatu leão da campina

Maracatu baque virado gato preto

Maracatu baque virado nação tupinambá

Maracatu cambinda africano

Maracatu de baque virado oxum mirim

Maracatu nação estrela de olinda

Maracatu nação raízes de pai adão

Maracatu nação sol brilhante

Maracatu carnavalesco linda flor

Maracatu nação raízes de áfrica

Nação do maracatu porto rico

Nação do maracatu aurora africana

Nação do maracatu elefante

Maracatu nação baque forte

Maracatu nação cambinda estrela

Maracatu nação encanto do dendê

Maracatu xangô alafim

Maracatu de baque virado estrela dalva

Maracatu carnavalesco almirante do forte

Maracatu de baque virado nação encanto da alegria

Maracatu nação estrela brilhante do recife

Maracatu estrela brilhante de igarassu

Maracatu nação sol nascente

Maracatu nação tigre

Maracatu nação de oxalá

Nação do maracatu encanto do pina

Maracatu de baque virado nação de luanda

Afoxé omo obá dê

Afoxé ara odé



