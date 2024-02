Olinda: segunda-feira (12) será dos ritmos pernambucanos; veja atrações e quais os polos

A- A+

Leia também

• Procon-PE Itinerante está em Olinda para atender foliões durante Carnaval

• Carnaval de Jaboatão concentra shows e polos itinerantes infantis; confira a programação

A segunda-feira de Carnaval (12) na Marim dos Caetés promete entregar muita animação e, principalmente, a valorização das expressões regionais. Na programação dos polos da cidade de Olinda o folião vai encontrar muitos ritmos pernambucanos.



Haverá sete polos com apresentações de artistas locais, a exemplo da banda Mombojó, de Siba e Otto.



Autor de clássicos do Frevo dos últimos 40 anos, Jota Michiles se apresenta no Polo Cariri, no Guadalupe. Marrom Brasileiro e a Escola de Samba Preto Velho são outros destaques da programação. Os maracauts comando os embalos no Polo Mestre Afonso Varadouro, em frente ao Mercado Eufrásio Barbosa.



Confira a programação completa de cada polo em Olinda nesta segunda (12):

Polo Erasto Vasconcelos (Praça do Carmo):



18h - Banda Carranza - Cena Peixinhos

19h30 - Siba

21h - Mombojó

22h30 - Coco Raízes de Arcoverde

0h - Otto



Polo Cariri (Guadalupe):



17h - Luciano Padilha

18h - Jota Michiles

19h - Dona Glorinha do Coco

20h - Edilza Aires

21h - Mestra Ana Lúcia (Patrimônio Vivo de Pernambuco)

22h - Marron Brasileiro

23h - Escola de Samba Preto Velho



Polo Mestre Afonso Varadouro (em frente ao Mercado Eufrásio Barbosa):



17h - Grupo Flor de Catemba

18h - Maracatu Badia

19h - Afoxé Filhos de Dandalunda

20h - Maracatu Rural Águia Formosa

21h - Maracatu Nação de Luanda

22h - Maracatu Nação Maracambuco

23h - Maracatu Nação Pernambuco



Polo Tudo Massa (Largo de São Bento):



14h - Orquestra Avesso

15h - Banda Etnia

16h - Doralyce

17h - Léo da Bodega

18h - Capim Santo



Polo Afoxé Alafin Oyó (sede do Alafin Oyó, Rua do Sol):



17h – Fábrica do Samba

18h – Orquestra do Baobá

19h – Coco dos Pretos

20h – Afoxé Afefe Lagbará

21h – NK Cumbia

22h – Afoxé Omo Obá Dê

23h – Suprema Corte



Polo Rio Doce:



17h - Silvana Salazar

18h - Noara Marques

19h - Brunessa França

20h - Grupo Regra D'3

21h - Michel Brocador

22h - Bateria Explosão

23h - Roginho



Casa da Rabeca (Cidade Tabajara):



Família Salustiano e a Rabeca Encantada

Maracatu Leão de Ouro de Condado

Caboclinhos Os Coités De Tracunhaém

Cavalo Marinho Boi da Luz de Olinda

Caboclinho Índio Tupi Guarani Buenos Aires

Caboclinho Índio Canindé Brasileiro de Itaquitinga

Caboclinho Índio Brasileiro Buenos Aires

Tribo de Índio Kapinawa

Veja também

CARNAVAL 2024 Agende-se: segunda de Carnaval no Marco Zero será com rock, pop e o lirismo dos blocos