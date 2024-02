A- A+

CARNAVAL 2024 Sábado de Zé Pereira de 2024 teve redução de quase 30% no número de ocorrências em Pernambuco Secretaria de Segurança do Estado (PE) afirma que balanço se refere aos polos de folia da Capital ao Litoral e Interior

Neste domingo (11), a Secretaria de Segurança do Estado (PE), anunciou o balanço da atuação do efetivo no Sábado de Carnaval 2024.

De acordo com a SDS, houve uma redução de 29,2% de ocorrências em comparação ao mesmo dia em 2023, considerando todo o estado de Pernambuco e, sobretudo, o dia em que acontecem o Galo da Madrugada e o Homem da Meia Noite, que atraem milhares de pessoas no Recife e em Olinda.

Em 2023, foram registradas 476 ocorrências, enquanto em 2024 foram 337.

“Se observarmos o dia de ontem, no maior bloco do mundo, que é o Galo da Madrugada, não tivemos nenhuma grande ocorrência. Os comandantes estavam presencialmente nas ruas, entre os foliões, coordenando a tropa. Então vamos seguir trabalhando para que os foliões brinquem em paz”, afirmou o secretário da SDS, Alessandro Carvalho.



Efetivo maior e tecnologia



Ainda de acordo com a SDS para o Carnaval 2024 houve um aumento de 10,2% no número de efetivo das forças de segurança, além da utilização de novas tecnologias, como uso de drones, câmeras de grande alcance dos helicópteros do GTA, plataformas com câmeras 360°, bodycams e reconhecimento facial.

