A- A+

Carnaval 2024 Tayara Andreza é atração confirmada para o Marco Zero na Terça-Feira Gorda Cantora de brega teria se apresentado no último sábado (10), mas atraso na programação impossibilitou o show

Leia também

• Frevo, pop nacional e brega recifense encheram o palco do Marco Zero nesse Sábado de Zé Pereira; assista

• Artistas do brega apontam curto tempo de palco e falta de camarim no Marco Zero do Recife

A chamada Terça-feira Gorda do Carnaval do Recife, especificamete no palco Marco Zero, vai ter o reforço da cantora de brega Tayara Andreza que, inicialmente, teria deveria ter se apresentado ontem, sábado (10), durante o show Recife Capital do Brega.

De acordo com a assessoria da Prefeitura do Recife, o espetáculo, previsto inicialmente para ter duas horas de duração, foi iniciado à 0h50 e tinha previsão de término às 2h50, mas precisou ser encerrado às 3h22, devido ao prolongamento das apresentações, ultrapassando em mais de meia hora o tempo previsto.



Ainda segundo a assessoria, o horário havia sido pactuado pelo Centro de Operações do Recife com as forças estaduais de segurança, que solicitaram a medida.

Tayara se apresentará na mesma noite que Lia de Itamaracá, Samuel Rosa, Lenine e Spok, Elba Ramalho, Lenine e o Orquestrão. A cantora de brega será a primeira atração na noite, a parir das 18h30.

Veja também

CARNAVAL 2024 Sábado de Zé Pereira de 2024 teve redução de quase 30% no número de ocorrências em Pernambuco