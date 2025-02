A- A+

CARNAVAL Carnaval 2025: Caboclinhos e Tribos Indígenas marcaram o Bairro do Recife nesta terça-feira (25) Cortejo de 24 agremiações se reuniram na Avenida Rio Branco e foram até a Praça do Arsenal para apresentação

Um grande Encontro de Caboclinhos e Tribos Indígenas movimentou o Bairro do Recife no fim da tarde desta terça-feira (25). Por volta das 17h, 24 agremiações seguiram em cortejo da Avenida Rio Branco até a Praça do Arsenal, na área central do Recife.

As tribos e caboclinhos seguiram pela avenida Rio Branco em direção a Praça do Arsenal, passando pela Rua do Bom Jesus. Todas as agremiações presentes ao final do cortejo subiram no palco montado ao lado da Torre Malakoff para se apresentarem.

Dentre as 24 agremiações, duas foram reconhecidas como Patrimônio Vivo do Recife. Uma delas é a Tribo de Caboclinhos Tupi, fundada em 1938, no bairro de Tejipió.

Hoje, o grupo está sediado no bairro da Mangueira, Zona Oeste do Recife, e conta com 150 integrantes, que celebram as tradições dos povos originários do Brasil.

A outra é a Tribo Indígena Tapirapé, fundada em 1957, no bairro de Afogados. Ela surgiu a partir da descendência da Tribo Tabajara, sendo uma das agremiações mais representativas do folguedo dos Caboclinhos e Tribos Indígenas do Recife.

Sua sede fica no Alto José do Pinho, no Bairro de Casa Amarela, e congrega 145 componentes. As agremiações são Patrimônio Vivo do Recife desde 2023 e 2024, respectivamente.

Encontro de caboclinhos no Bairro do Recife. Na foto, apresentação da Tribo Tupi | Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Tânia Lima, presidente do Caboclinho Tapirapé, destacou a importância de serem reconhecidos como Patrimônio Vivo do Recife:

“É muito importante para e uma honra imensa para nós. Este ano, tivemos a felicidade de receber esse reconhecimento, após 67 anos dedicados à cultura popular da cidade. É o sonho de qualquer pessoa e de qualquer agremiação com um cortejo grande como o nosso. Chegou em boa hora”, comentou.

