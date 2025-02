Carnaval 2025 altera itinerários de ônibus que circulam em Olinda; confira mudanças

A- A+

Por conta do Carnaval 2025, o Grande Recife Consórcio de Transporte montou um plano de circulação especial para linhas de ônibus que têm itinerários em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR).



As mudanças temporárias começam a valer às 6h do Sábado de Zé Pereira (1º) e seguem até o meio-dia da Quarta-Feira de Cinzas (5).

A recomendação do consórcio é para que o passageiro pegue seu ônibus na mesma parada em que desembarcou.

Em Olinda, diversos pontos de bloqueio foram montados pela prefeitura para garantir a mobilidade dos foliões durante o Carnaval.

Segundo a gestão municipal, os bloqueios começam à 0h do Sábado de Zé Pereira e só serão desfeitos ao meio-dia da Quarta-Feira de Cinzas.

Haverá pontos de bloqueio fixos e temporários, bem como saídas de emergência. Confira:



Confira o plano especial de circulação de ônibus para o Carnaval em Olinda

881 – TI Xambá / Rio Doce (Av. Getúlio Vargas)

884 – Jardim Brasil / Rio Doce

885 – Sítio Novo / Rio Doce

Sentido: Av. Presidente Kennedy / Rio Doce – ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO

... Av. Presidente Kennedy, Rotatória da Av. Presidente Kennedy (sob o Viaduto da Av. Pan Nordestina), Av. Pan Nordestina, Rodovia PE-15, Av. Chico Science, Rua Alberto Lundgren, Av. Getúlio Vargas, Praça Duque de Caxias, Av. José Augusto Moreira...

Sentido: Rio Doce / Av. Presidente Kennedy – ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO

… Av. José Augusto Moreira, Praça Duque de Caxias, Av. Getúlio Vargas, Rua Elesbão de Castro, Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcante, Av. Chico Science, Rodovia PE-15, Av. Pan Nordestina, Rotatória da Av. Presidente Kennedy (sob o Viaduto da Av. Pan Nordestina), Av. Presidente Kennedy...

886 – Ouro Preto / Rio Doce

Sentido: Ouro Preto / Rio Doce – ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO

...Rua Romeu Jacobino Figueredo, Rodovia PE-15, retorno defronte ao Quartel do Exército 7º RO, Rodovia PE-15, Av. Chico Science, Rua Alberto Lundgren, Av. Getúlio Vargas, Praça Duque de Caxias, Av. José Augusto Moreira..

Sentido: Rio Doce / Ouro Preto – ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO

…Av. José Augusto Moreira, Praça Duque de Caxias, Av. Getúlio Vargas, Rua Elesbão de Castro, Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcante, Av. Chico Science, Rodovia PE-15, Rua Romeu Jacobino Figueredo...

030 - TI Rio Doce / Barra de Jangada

910 – Piedade / TI Rio Doce

1973 – Casa Caiada

1981 – TI Rio Doce (Conde da Boa Vista)

1983 – TI Rio Doce (Princesa Isabel)

1985 – Rio Doce (Bacurau)

1987 – TI Rio Doce (Príncipe)

1992 – Pau Amarelo

1993 – Conjunto Praia do Janga

1994 – Conjunto Beira Mar

1995 – Pau Amarelo (Bacurau)

2920 – TI Rio Doce / CDU

2930 – TI Rio Doce / Dois Irmãos

Sentido: Olinda/Recife – ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO

...Av. José Augusto Moreira, Praça Duque de Caxias, Av. Getúlio Vargas, Rua Elesbão de Castro, Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcante, Av. Chico Science, Rodovia PE-15, Av. Pan Nordestina, Viaduto da Av. Pan Nordestina (sobre a rotatória da Av. Presidente Kennedy), Av. Gov. Agamenon Magalhães...

Sentido: Recife/Olinda – ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO

...Av. Olinda, Av. Gov. Agamenon Magalhães, Viaduto da Av. Pan Nordestina (sobre a rotatória da Av. Presidente Kennedy), Av. Pan Nordestina, Rodovia PE-15, Av. Chico Science, Rua Alberto Lundgren, Av. Getúlio Vargas, Praça Duque de Caxias, Av. José Augusto Moreira...

1911 – Ouro Preto (Cohab)

Sentido: Olinda/Recife ==> Itinerário normal

...Rua Manoel Clementino Marques, Av. Pan Nordestina, Viaduto da Av. Pan Nordestina (sobre a rotatória da Av. Presidente Kennedy), Av. Gov. Agamenon Magalhães...

Sentido: Recife/Olinda – ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO

...Av. Olinda, Av. Gov. Agamenon Magalhães, Viaduto da Av. Pan Nordestina (sobre a rotatória da Av. Presidente Kennedy), Av. Pan Nordestina, Rodovia PE-15, Retorno em frente ao 7º R.O, Rodovia PE-15, Rua Manoel Clementino Marques...

1940 – TI PE-15 (Circular)

Sentido: TI PE–15 / Casa Caiada ==> Itinerário normal

Terminal Integrado da PE-015, Rodovia PE-015, retorno defronte ao Quartel do Exército 7º RO, Rodovia PE-015, Av. Chico Science, Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcanti, Praça Procurador Pedro Jorge de Vasconcelos

Sentido: Casa Caiada / TI PE–15 – ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO

Praça Procurador Pedro Jorge de Vasconcelos (Ponto de Retorno), Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcante, Av. José Augusto Moreira, Praça Duque de Caxias, Av. Getúlio Vargas, Rua Elesbão de Castro, Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcante, Av. Chico Science, Rodovia PE-15, Viaduto de Ouro Preto, Rodovia PE-15, TI PE-15

1971 – Amparo

Sentido: Olinda/Recife – ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO

...Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcante, Av. Chico Science, Rodovia PE-15, Av. Pan Nordestina, Viaduto da Av. Pan Nordestina (sobre a rotatória da Av. Presidente Kennedy), Av. Gov. Agamenon Magalhães...

Sentido: Recife/Olinda – ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO

...Av. Olinda, Av. Gov. Agamenon Magalhães, Viaduto da Av. Pan Nordestina (sobre a rotatória da Av. Presidente Kennedy), Av. Pan Nordestina, Rodovia PE-15, Av. Chico Science, Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcante...

1974 – Jardim Atlântico

1982 – Conjunto Beira Mar / Derby

Sentido: Olinda/Recife – ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO

... Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcante, Av. Chico Science, Rodovia PE-15, Av. Pan Nordestina, Viaduto da Av. Pan Nordestina (sobre a rotatória da Av. Presidente Kennedy), Av. Gov. Agamenon Magalhães...

Sentido: Recife/Olinda – ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO

...Av. Olinda, Av. Gov. Agamenon Magalhães, Viaduto da Av. Pan Nordestina (sobre a rotatória da Av. Presidente Kennedy), Av. Pan Nordestina, Rodovia PE-15, Av. Chico Science, Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcante...

1975 – Amparo (Bacurau)

Sentido: Olinda/Recife – ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO

… Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, Av. Chico Science, Rodovia PE-15, Av. Pan Nordestina, Viaduto da Av. Pan Nordestina (sobre a rotatória da Av. Presidente Kennedy), Av. Gov. Agamenon Magalhães...



Sentido: Recife/Olinda – ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO

...Av. Olinda, Av. Gov. Agamenon Magalhães, Viaduto da Av. Pan Nordestina (sobre a rotatória da Av. Presidente Kennedy), Av. Pan Nordestina, Rodovia PE-15, Av. Chico Science, Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcante...

1950 – Engenho Maranguape / Varadouro

1990 – Pau Amarelo / Varadouro

Sentido: Janga/Varadouro – ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO

...Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcanti, Av. José Augusto Moreira, Praça Duque de Caxias, Av. Getúlio Vargas, Praça 12 de Março (PONTO DE RETORNO)

Sentido: Varadouro/Janga – ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO

Praça 12 de Março (PONTO DE RETORNO), Contorno na Praça 12 de Março, Av. Getúlio Vargas, Praça Duque de Caxias, Av. José Augusto Moreira, Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcanti...

