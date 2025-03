A- A+

A segunda-feira (03) de Carnaval, nas ladeiras históricas de Olinda, foi comandada pelos bonecos gigantes. A 15ª edição da Apoteose levou a irreverência dos bonecos do Alto da Sé até o Largo do Varadouro.

Em um espetáculo de simpatia, malemolência e cores, 100 bonecos gigantes desfilaram pelas ruas da Marim dos Caetés ao som de muito frevo.

Fernanda Torres, Donald Trump, Messi, Neymar, Amy Winehouse, Gusttavo Lima, Patrícia Abravanel, Alex Poatan, Dinho dos Mamonas Assassinas são alguns das personalidades que ganharam homenagens pelas ladeiras.

O criador e produtor cultural da Embaixada dos Bonecos Gigantes, Leandro Castro, um dos responsáveis pela produção dos gigantes, falou após mais edição.

"Mais uma segunda-feira gigante de Carnaval aqui em Olinda, celebrando essa união entres os foliões e seus ídolos. 100 bonecos saíram do Alto da Sé, regidos pela Orquestra de Frevo de Pernambuco", iniciou.

"Tivemos grandes novidades: Gusttavo Lima, Patrícia Abravanel, Fernanda Torres, um novo Messi, um novo Neymar, Dinho dos Mamonas e grandes figuras que transformam esse Carnaval no maior do Brasil, celebrou Leandro Castro.

Apoteose dos Bonecos Gigantes pelas ladeiras de Olinda | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Apoteose dos Bonecos Gigantes pelas ladeiras de Olinda | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Apoteose dos Bonecos Gigantes pelas ladeiras de Olinda | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Apoteose dos Bonecos Gigantes pelas ladeiras de Olinda | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Apoteose dos Bonecos Gigantes pelas ladeiras de Olinda | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Apoteose dos Bonecos Gigantes pelas ladeiras de Olinda | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Apoteose dos Bonecos Gigantes pelas ladeiras de Olinda | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Apoteose dos Bonecos Gigantes pelas ladeiras de Olinda | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Contudo, ninguém brilhou tanto quanto o boneco Fernanda Torres. Um dia após concorrer o prêmio de 'Melhor Atriz' no Oscar, a atriz foi, sem dúvidas, a mais celebrada.

Muitos foliões aproveitaram o fim do cortejo para tirar um registro junto ao boneco da atriz.

Festa Tricolor

Há quase 20 anos, as ladeiras de Olinda, da Sede do Homem da Meia Noite até à Prefeitura, ficam tomadas pelas cores preto, branco e vermelho.

A Troça Minha Cobra, alusiva ao Santa Cruz, carregou consigo uma multidão de torcedores, que cantaram os hinos dos clube, desfrutando o bom momento do time não só no campo, mas também nas ladeiras.

Reforçando uma cultura de paz no Carnaval e no futebol, os tricolores João Vitor França, Matheus França e Emily Cristine foram com o desejo de brincar em um clima de harmonia.

"Ontem a gente estava em Olinda, teve bloco de outro clube e foi tudo tranquilo. Esperamos que o desfile desse ano também seja de muita paz, alegria, o Carnaval é algo que gostamos muito e hoje todo mundo é tricolor (risos)", brincaram.

Veja também