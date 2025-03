A- A+

CARNAVAL 2025 Carnaval 2025: atração do Galo da Madrugada, João Gomes volta a homenagear Chico Science João Gomes chegou ao camarote oficial do Galo vestido de Chico Science

O cantor João Gomes é uma das atrações do Galo da Madrugada neste Sábado de Zé Pereira (1º). É a primeira vez que ele irá se apresentar no maior bloco do mundo.



João Gomes chegou ao camarote oficial do Galo vestido de Chico Science, em uma nova homenagem ao ícone do movimento mangue beat.

