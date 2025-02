Carnaval 2025: Baile Municipal da Pessoa Idosa acontece nesta terça (25); confira programação

A- A+

A 22ª edição do Baile Municipal da Pessoa Idosa acontecerá na manhã desta terça-feira (25), das 14h às 17h, no Classic Hall, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

Com entrada gratuita, o evento é uma das programações mais aguardadas pela população idosa da Capital pernambucana.

A programação contará com a apresentação das majestades do Carnaval 2025: a Rainha da Pessoa Idosa, Terezinha Barros, de 67 anos, representante do Grupo de Convivência "Sereias Teimosas"; e o Rei da Pessoa Idosa, Clébio Marques, de 60 anos, da Academia Recife, no Alto José Bonifácio.

Idosas assistem a apresentações durante o Baile Municipal da Pessoa Idosa | Foto: Marlon Diego/PCR

Além disso, haverá apresentações musicais para agitar os foliões com muito frevo.

A expectativa é que o evento reúna cerca de 10 mil pessoas entre idosos dos mais de 100 Grupos de Convivência de Pessoas Idosas do Recife, representantes de Instituições de Longa Permanência (ILPIs) e convidados da Região Metropolitana e de diversos municípios de Pernambuco.

Promovido pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude, a partir da Gerência da Pessoa Idosa, e com apoio das Secretarias de Cultura e da Função de Cultura do Recife, Guarda Municipal, CTTU e Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (COMDIR), o festejo integra a programação oficial do Carnaval do Recife.

