Carnaval 2025: comandado por Alceu Valença, Bicho Maluco Beleza aporta no Recife, neste domingo (23)

"Vamos olhar primeiro se o povo vai gostar. Se gostar, vai ter para o ano também”. Pelo menos os foliões de São Paulo gostam (e muito) do Bicho Maluco Beleza, que por lá paira desde 2015 quando o seu comandante, Alceu Valença, apresentou a centenas de pessoas a sonoridade do Carnaval de Pernambuco. No entanto, pelas Terras dos Altos Coqueiros, o bloco fará sua estreia neste domingo, como prévia da Folia de Momo, festa considerada pelo cantor e compositor pernambucano, de 78 anos, uma “vitamina da arte e da alegria”.

Com participação de Elba Ramalho - uma das homenageadas do Carnaval de Recife - além de Martins, Juba e Madu, Alceu chega ao Recife para percorrer da rua da Aurora ao Bairro do Recife, contando ainda com a Nação do Maracatu Encanto do Pina, a troça Abanadores do Arruda e os caboclinhos da Tribo Indígena Carijós. "Elba Ramalho canta muito frevo, é preciso ter algo diferenciado, pois nem todo mundo canta frevo", ressaltou. "As pessoas que eu estou colocando nesse bloco são pessoas que cantam frevo”, ressalta o artista, em conversa com a Folha de Pernambuco.

E tome fôlego

E na véspera da estreia do bloco no Recife, o Bicho Maluco Beleza vai povoar o entorno do Ibirapuera, em São Paulo - que tem reverenciado a folia da cidade como “o maior Carnaval de rua do Brasil”. “O Carnaval de Pernambuco tem mais tradição, em São Paulo só está começando”, defende Alceu, reforçando a necessidade de valorizar a festa no Estado. “É focar no frevo, no maracatu, no ijexá, nos blocos líricos, de rua e nas orquestras. A gente tem que olhar a nossa diferencialidade”, complementa.

Desde a literalidade de um “Voltei Recife”, a clássicos como "Bom Demais’’, “Diabo Louro’’, “Ciranda da Rosa Vermelha’’ e, claro, “Anunciação” - hino cujos versos servem como bálsamo que ameniza a espera pelos dias de Carnaval em Pernambuco - devem integrar o repertório do bloco no Recife.

Alceu Valença estreia o bloco Bicho Maluco Beleza no Recife, na rua da Aurora. - Foto: Divulgação

“Tropicana”, “Girassol”, “La Belle de Jour” e “Táxi Lunar” também estarão no set list do “arrastão” inédito do Bicho Maluco Beleza, que por aqui tem assinatura das produtoras Pipoca, Zeroneutro e Tropicana, além do apoio da Prefeitura do Recife.

A propósito, o derradeiro domingo antes dos dias oficiais da folia no Estado pode marcar mais uma data para o calendário local da festa: o bloco Bicho Maluco Beleza como parte efetiva do Carnaval do Recife. Alceu acha “bem provável”, desde que o povo goste, claro. Alguma dúvida?

Sobre o bloco

O bloco que leva o nome de um dos seus hinos carnavalescos, o Bicho Maluco Beleza, foi fundado em Olinda no ano de 1992, a partir do estandarte criado pelo artista plástico Bajado. Depois de arrastar foliões pelas ladeiras históricas da cidade, o cortejo foi levado para cima de um trio elétrico no Carnaval de São Paulo, em 2015.

Serviço

Alceu Valença - Bloco Bicho Maluco Beleza

Com Elba, Juba, Madu, Martins, entre outras atrações

Quando: 23 de fevereiro, a partir das 15h

Onde: Rua da Aurora

Acesso gratuito

