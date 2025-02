A- A+

Carnaval Carnaval 2025: bloco Mamãe Eu Quero Mamar, do Imip, acontece nesta sexta-feira (21), no Recife Concentração será no estacionamento de funcionários da instituição, a partir das 15h

O Bloco Mamãe Eu Quero Mamar, do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), irá levar alegria às ruas do Recife nesta sexta-feira (21).

A concentração será no estacionamento de funcionários da instituição, a partir das 15h, e o bloco seguirá até a Praça Professor Fernando Figueira, na Ilha do Leite, área central da Capital.

Durante o trajeto, haverá uma orquestra de frevo e um DJ, além da presença dos tradicionais bonecos gigantes de Olinda. Para as lactantes, será disponibilizado um trenzinho, que ficará responsável pela locomoção da concentração até o final do desfile.

Além disso, a programação contará com uma escola de samba, camarim de glitter, espaço para foto, recreação infantil, distribuição de munguzá e um concurso de fantasias para crianças e adultos. Durante o festejo, haverá a eleição do Rei e da Rainha do Carnaval do Imip.

Vendas

Os abadás do bloco estão à venda na sede da Fundação Alice Figueira de Apoio ao Imip, localizada dentro do Hospital Pedro II, no valor de R$ 20.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato através do telefone (81) 2122-4704.



