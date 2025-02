A- A+

CARNAVAL E CONSCIENTIZAÇÃO Carnaval 2025: bloco Nem com uma Flor vai às ruas do Recife para lutar contra a violência de gênero Evento gratuito acontece nesta quarta-feira (26), no Bairro do Recife, e será embalado pela Orquestra 100% Mulher

Fortalecendo a luta pelo fim da violência contra a mulher, o tradicional bloco político-carnavalesco Nem com uma Flor desfilará pelas ruas do Bairro do Recife, área central da Cidade, nesta quarta-feira (26).

A concentração será às 14h30, na Praça do Arsenal. O festejo contará com atrações musicais como as cantoras Isadora Melo, Larissa Lisboa e Gabi do Carmo, além do arrastão da Orquestra 100% Mulher.

Com o tema "Luta, resistência e folia", o bloco celebra 24 anos de história e homenageia personalidades que se destacam na defesa dos direitos das mulheres.

As homenageadas de 2025 são Ana Rita Suassuna, Elaine Cristina, DJ Boneka e Vera Baroni, reconhecidas por suas contribuições na luta pela igualdade e no enfrentamento à violência contra a mulher.

"O Bloco Carnavalesco 'Nem com uma Flor' é uma verdadeira celebração da luta, resistência e folia. A cada ano, reforçamos a importância de ações preventivas, de dar voz às mulheres e fortalecer a rede de apoio a quem precisa. Juntas, mostramos que a luta nunca será em vão, e que nossa folia é, acima de tudo, um grito por liberdade e respeito", afirma Glauce Medeiros, secretária da Mulher do Recife.

Além de celebrar a cultura do Carnaval, o evento também divulga os serviços de atendimento às mulheres vítimas de violência.

Serviços no Carnaval



Centro de Referência Clarice Lispector

O centro acolhe e orienta mulheres em situação de violência doméstica e/ou sexista. Conta com uma equipe multidisciplinar formada por psicólogas, assistentes sociais, advogadas e educadoras sociais. Os casos são acompanhados e encaminhados para a rede municipal de proteção à mulher. Todo o atendimento é gratuito.

Endereço: Rua Doutor Silva Ferreira, 122, Santo Amaro

Atendimento: 24h

Telefone: (81) 3355-3008

Serviço Especializado e Regionalizado – SER Clarice Lispector

Endereço: Avenida Recife, nº 3585, Ipsep

Atendimento: 7h às 19h, de segunda a domingo

Canais de denúncia sobre violência doméstica ou sexista

Liga Mulher (24 horas): 0800 281 0107

Plantão WhatsApp (24 horas): (81) 99488-6138

Veja também