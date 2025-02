A- A+

CARNAVAL 2025 Carnaval 2025: Bloco Virgens do Bairro Novo leva irreverência às ruas de Olinda neste domingo (23) Desfile contará com 12 trios elétricos e o tradicional concurso de fantasias

Uma “senhora de idade”, mas com um pique eterno de jovem apaixonada pelo Carnaval. Neste domingo (23), a partir das 8h, acontece o tradicional Bloco “Virgens do Bairro Novo de Olinda”, que há 72 anos desfila pelas ruas da cidade levando milhares de pessoas no fim de semana que antecede o início oficial da folia em Pernambuco.

“Serão 12 trios elétricos ao todo, com duas orquestras e diversas atrações. Começaremos com o café da manhã e, depois, terá o ‘arrastão’ pela praia, começando de fato com as atrações. O nosso tema será ‘Cheguei, Olinda’. Esperamos que seja um dia de festa e sem violência”, afirmou Roberto Feitosa, diretor do bloco.

O evento terá o tradicional concurso de fantasias das Virgens do Bairro Novo. Os inscritos concorrem em sete categorias: Luxo, Originalidade, Destaque, Grupo, Sapeca, Tímida e Malamanhada. O prêmio será de R$ 500 para o primeiro lugar de cada disputa. O número de participantes é limitado a 100 inscritos e não poderão concorrer desfilantes que se apresentarem com fantasias de anos anteriores.

Os inscritos desfilarão dentro de cordão de isolamento, com a Orquestra do Maestro Carlos Rodrigues, um dos homenageados do Carnaval de Olinda, e trio elétrico, que farão a animação durante o percurso.

Bloco Virgens do Bairro Novo de Olinda desfila pelas ruas da cidade há 72 anos. - Foto: Rafael Furtado/Arquivo Folha de Pernambuco

Percurso

O ponto de partida é na Praça 12 de março, seguindo pela avenida Getúlio Vargas até próximo do Shopping Patteo. Serão 12 atrações ao todo, todos artistas locais, entre cantores e bandas. São elas: Almir Rouche, Nonô Germano, Sheldon, Mc Leozinho, Renatto Pires, Nanara Belo, Allan Diboa, Felipe Original, Asas da América, Júnior Maranhão, Luan Douglas, Dadá Boladão e Som da Terra.

O evento também terá foco na sustentabilidade. Cerca de 30 catadores estarão recolhendo garrafas plásticas e latinhas de alumínio ao longo do desfile. Eles são da cooperativa Devoluto. Todo material recolhido será levado para a Coocencipe (cooperativa de catadores que recolhe gratuitamente), que fará a reciclagem. Serão feitos anúncios durante a festa para que as pessoas entreguem esse tipo de material diretamente aos profissionais, que estarão uniformizados para melhorar a identificação.

História

As Virgens do Bairro Novo surgiu em 1953, quando um grupo de amigos resolveu fazer um jogo de futebol com todos fantasiados. O primeiro ano do evento ocorreu na praia do Farol, passando em seguida para a praia do Bairro Novo. A brincadeira foi crescendo e ao longo dos anos arrastando milhares de foliões que seguiram com a ideia de curtir o Carnaval com fantasias criativas, abrilhantando o bloco.

