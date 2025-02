Carnaval 2025: bloco Zé Pojuca realiza prévia de Carnaval neste domingo (16), em Ipojuca

A- A+

O Bloco Zé Pojuca irá realizar sua primeira prévia de Carnaval neste domingo (16), a partir das 16h. O evento, que é gratuito, acontece no bar e restaurante Seu Jesuíno, localizado em Ipojuca.

A programação contará com apresentações do cantor Diego Leléco e da Orquestra Frevarc. O bloco sairá oficialmente no dia 28 de fevereiro.

“A prévia também celebrará o aniversário de 40 anos da agremiação, comemorado no dia 15 de fevereiro, dia que antecede o evento. Essa vai ser uma forma da gente celebrar, junto a pessoas especiais, essa data tão importante para a nossa família”, destacou Francisco Lima, um dos organizadores.

Durante as prévias, serão comercializados os kits do desfile oficial, que incluem uma camisa do quarentenário e garantem acesso ao open bar oferecido na concentração do evento. Os kits serão comercializados no valor de R$ 65.

Serviço

Prévia de Carnaval do Bloco Zé Pojuca

Data: 16 de fevereiro

Horário: A partir das 16h

Local: Seu Jesuíno

Endereço: av. Francisco Alves de Souza, 08 - Centro, Ipojuca - PE



Veja também