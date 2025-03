A- A+

CARNAVAL 2025 Carnaval 2025: tradicional café da manhã do Galo da Madrugada reúne personalidades no Recife Mesa do encontro é assinada pelo chefe Luiz Rolim

Já no início da manhã deste sábado de Zé Pereira (1º), diversas personalidades locais se confraternizaram no tradicional café da manhã que antecede o 46º desfile do Galo da Madrugada e prepara os foliões para percorrerem os 6,5 quilômetros do percurso do bloco, que terá nove horas e meia de duração.

O encontro aconteceu no Forte das Cinco Pontas, bairro de São José, centro do Recife.

A mesa do encontro tem todos os tipos de comida, desde o tradicional cuscuz até o bolo de rolo, marcas locais que atraem o público.

O cardápio é assinado pelo chef recifense Luiz Rolim, que está à frente da mesa pelo quinto ano. Entre as repletas opções, está uma mesa de frios com embutidos, queijo e pizza, além de 800 mini quiches, torta salgada de atum, bolo de noiva de 8 quilos, cuscuz recheado, cachorros quentes, 1.400 pães e mil unidades de bolo tradicional.

“Isso aqui para mim é muito gratificante, porque nós fazemos com muito carinho o nosso café da manhã pelo quinto ano consecutivo. A gente coloca os melhores produtos, o que sabemos que o pessoal gosta e o que vai gerar muita energia pra os foliões que daqui a pouco estão seguindo o Galo da Madrugada”, comentou Rolim.

Este ano, a grande novidade é o quiche de bacalhau, em alusão ao ‘Bacalhau do Batata’, que é homenageado com o tema ‘Pernambuco: Do Galo ao Bacalhau, Viva o Carnaval’.

Música

O som ficou a cargo da Orquestra Mirim do Galo da Madrugada, que tocou o hino oficial do bloco. Quem ouviu a música, curtiu e já aproveitou para cair no passo da folia.

Enquanto conversam, os presentes se preparam com uma refeição reforçada, uma vez que o maior bloco de rua do mundo pretende arrastar 2,5 milhões de foliões, com 30 trios elétricos, seis carros alegóricos e mais de 100 cantores.

‘O folião é o dono do Galo’

Emocionado e satisfeito com o andamento do bloco, o presidente da agremiação, Rômulo Meneses falou com a Folha de Pernambuco sobre a responsabilidade de liderar o Galo da Madrugada.

“O Galo já nasceu desfilando, em 1978 foi o primeiro desfile. Para mim, é uma emoção muito grande e uma responsabilidade maior ainda de fazer esse bloco, trazer sempre o melhor para atender às expectativas de todos os foliões que se deslocam do Brasil inteiro pra vir brincar o Carnaval no Recife com o Galo da Madrugada. É uma mistura de satisfação, responsabilidade, preocupação e trabalho, para fazer sempre o melhor para o folião, que é o dono do Galo da Madrugada”, comentou ele.

O prefeito do Recife, João Campos (PSB) chegou ao local acompanhado do vice-prefeito e secretário de Infraestrutura do Recife, Victor Marques (PCdoB). Felizes, eles prometeram circular pela cidade durante os dias da folia.

“Quando se fala de um bloco de Carnaval no Brasil, o primeiro que vem na cabeça de todo mundo é o Galo da Madrugada. O Galo está bonito de verdade, fazendo homenagem ao meio ambiente e às crianças com neurodivergência. O Carnaval é isso. A turma até tenta [copiar], mas não consegue não. É o Carnaval mais autêntico do país, porque é tem diversas manifestações de cultura originária, é um carnaval livre, um Carnaval feito de forma gratuita, juntando a todos e, principalmente, tendo uma riqueza cultural e um volume de jeito incrível”, declarou Campos.

A ministra dos Direitos Humanos e Cidadania, Macaé Evaristo, veio prestigiar o Carnaval do Recife, e falou sobre as lições que o Galo da Madrugada tem que dar a todas as classes sociais.

“O Galo, que é o maior bloco do mundo, também precisa deixar para o mundo essa mensagem de inclusão, de respeito, de tolerância, um Carnaval que acolhe crianças, as pessoas com deficiência, todo mundo e deixa também essa mensagem para que as pessoas cuidem umas das outras”, reforçou ela.

Governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB) também foi recebida no local pelos convidados, junto à vice, Priscila Krause (Cidadania). A chefe do Executivo local parabenizou a direção do Galo da Madrugada e garantiu um Carnaval seguro para 2025.

“É o melhor Carnaval que o nosso Estado já viu. Estamos em festa desde a última quinta-feira, quando se abriu o Carnaval de Pernambuco. Hoje é dia do Galo da Madrugada, um bloco que arrasa os corações e que bate recorde, a cada ano, tanto de público como de alegria. A gente vê todas as idades e cores, no chão, no trio elétrico e nos camarotes. É muito ‘massa’ de se ver”, frisou ela.

O início do desfile está programado para às 9h, quando os trios elétricos começam a sair pelas ruas do centro do Recife.

Galo da Madrugada: veja percurso do bloco

- Travessa do Forte

- Forte das Cinco Pontas

- Rua Imperial (sentido Praça Sérgio Loreto)

- Avenida Dantas Barreto (esquina com Praça Sérgio Loreto)

- Praça Sérgio Loreto (sentido Avenida Sul)

- Avenida Sul (sentido Afogados)

- Rua Saturnino de Brito (dobrando à direita para retornar pela Rua Imperial)

- Rua Imperial (voltando para a Praça Sérgio Loreto)

- Praça Sérgio Loreto (Sentido sede do Galo)

- Rua do Muniz (sentido Avenida Dantas Barreto)

- Avenida Dantas Barreto (sentido Praça da Independência)

- Praça da Independência

- Avenida Guararapes (sentido Ponte Duarte Coelho)

- Rua do Sol (sentido Praça da República)

- Praça da República e Rua do Imperador (dispersão)

