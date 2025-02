A- A+

ACESSIBILIDADE Carnaval 2025: Camarote da Acessibilidade do Galo da Madrugada oferece 160 vagas; veja detalhes Iniciativa promove inclusão de pessoas com deficiência em meio aos festejos carnavalescos da Capital; saiba como se inscrever

O Camarote Acessível do Galo da Madrugada abriu, nesta quarta-feira (19), as inscrições para a população com deficiência do Recife que deseja acompanhar os festejos de perto.

Os interessados podem se inscrever pelo app ou site do Conecta Recife. As inscrições seguem até o dia 24 de fevereiro.

Poderão concorrer às vagas residentes da Capital pernambucana que comprovem a deficiência ou o Autismo com seus respectivos acompanhantes.

Além disso, é necessário possuir comprovante de residência, ter suas informações cadastrais completas e atualizadas no Conecta Recife e ter, no mínimo, 14 anos, devendo seu acompanhante ser uma pessoa maior de idade.

O camarote contará com 160 vagas e ficará localizado no Pátio do Carmo, na avenida Dantas Barreto, área central da Cidade. O espaço funcionará no dia 1º de março, das 8h às 17h.

O sorteio das vagas será realizado via internet, no dia 25 de fevereiro. É possível acompanhar ao vivo por meio do canal do YouTube da TV Conecta Recife.

A pessoa sorteada para ocupar uma das vagas ofertadas deverá apresentar, no ato do comparecimento ao local do camarote, um documento de identificação com foto.



Para as pessoas usuárias de cadeira de rodas ou com mobilidade reduzida, haverá vans adaptadas saindo da Praça do Derby, nas proximidades do laboratório Marcelo Magalhães, às 7h.

