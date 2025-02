A- A+

Marco Zero Carnaval 2025: Camarote Marco Zero apresenta novidades para edição deste ano A organização do camarote detalhou, em entrevista coletiva nesta quarta-feira (19), os serviços para os seis dias de Carnaval

O Camarote Marco Zero chega em 2025 ao seu terceiro ano com mais uma edição no Palácio do Comércio de Pernambuco, localizado em frente ao palco principal do grande festejo de Carnaval na Capital pernambucana e um um dos edifícios mais simbólicos no centro histórico do Recife.

Com uma estrutura de 2 mil metros quadrados e uma vista privilegiada, o espaço busca oferecer conforto, segurança e uma experiência exclusiva para os foliões durante os seis dias de Carnaval.

A organização detalhou, em entrevista coletiva nesta quarta-feira (19), no Shopping Riomar, os serviços para a edição deste ano.

Além do open bar premium e atrações internas, o camarote contará com lounges dedicados ao descanso dos foliões, segurança privada e acesso facilitado pela Rua do Bom Jesus, um dos pontos históricos mais importantes da cidade.

Novidades em 2025

Este ano o Camarote Marco Zero tem como novidades telões dentro do prédio com a transmissão simultânea dos shows que estiverem acontecendo no palco. Apresentações internas também vão acontecer com bandas e DJ´s todos os dias.

"O brilho maior do nosso evento é a sinergia com o palco principal do Marco Zero. Toda a energia junto com a cultura de Pernambuco que está no Marco Zero. E, claro, a principal manifestação cultural do país não poderia deixar de ser contemplada pela Associação Comercial de Pernambuco que oferece um espaço bem conveniente para todos os foliões que vão poder ter uma excelente experiência em todos os dias do Carnaval", destacou Tiago Carneiro, presidente da ACP e sócio do Camarote Marco Zero.

Na visão do sócio e produtor do Camarote Marco Zero, Carlitos Asfora, a localização do Palácio do Comércio de Pernambuco já é um grande diferencial do camarote, além de todos os serviços ofertados.

"Não tem como ter um camarote com uma vista melhor que a nossa, de frente para o palco e para todas as atrações. Esse é um privilégio para as pessoas que estão no Camarote Marco Zero. A gente climatiza a casa toda e tem o Open Bar. Sempre abrimos a casa às 19h e acabamos o serviço com o encerramento da última banda do palco principal", iniciou Carlitos.

O sócio do camarote também ressaltou a valorização com todos os detalhes para melhorar a experiência do folião. "Procuramos ter muito cuidado com limpeza, segurança e conforto. Vamos ter transmissão simultânea com um serviço de alimentação cuidado pelo Barchef, além de outras atrações".

Venda de ingressos

Os ingressos para o Camarote Marco Zero 2025 já estão à venda, a partir de R$ 350, nos stands de venda da Ingresso Prime nos Shoppings Recife e RioMar e no site oficial: www.camarotemarcozero.com.br. Mais informações podem ser obtidas no perfil do instagram: @camarotemarcozero.

A entrega de abadás também tem novidade neste ano. Quem comprar os ingressos pode retirar, a partir desta segunda-feira (24), as camisas dos seis dias de festa no Espaço Seu Carnaval, no 3º andar do Shopping Riomar.

Até a quarta-feira (26) o serviço vai funcionar no horário do Riomar, das 9h às 22h. Na quinta-feira (27) só vai funcionar até às 16h e, depois, o único local para retirar será no próprio Camarote Marco Zero.

