CARNAVAL Carnaval 2025: Casa da Cultura oferece programação gratuita a partir desta segunda-feira (24) Com 18 atrações confirmadas, festejos vão até o dia 28 de fevereiro

Para celebrar a chegada dos festejos carnavalescos, a Casa da Cultura Luiz Gonzaga irá realizar, a partir desta segunda-feira (24), uma programação acessível e aberta a todos os públicos. As atividades acontecem no hall central e nos raios da casa, das 11h às 15h, até a sexta-feira (28).

A programação contará com 18 atrações. Na segunda-feira, o Bloco Lírico Sempre Feliz, a Orquestra Imperial e o Balé Andarilho agitam os foliões. Na terça (25), a Orquestra de Frevo Revoltosa, o Grupo Guerreiros do Passo, a Orquestra Folia no Pé e a Cia Trapiá de Dança se apresentam.

Na quarta (26), a Orquestra J. Júnior, a Cia de Passistas de A a Z, o Bloco Compositores e Foliões e o Maracatu de Baque Solto Leão Coroado de Araçoiaba comandam a festa, fortalecendo a cultura pernambucana.

Na quinta-feira (27), é a vez da Orquestra Caxangá, da Cia de Dança Frevança, do Bloco Carnavalesco Lírico Eu Quero Mais e de Ninho e Sua Orquestra Popular da Linha do Tiro embalarem a população.

O Bloco Carnavalesco Mixto da Lira da Noite, a Orquestra Itinerante 100% Mulher e a Orquestra Plural encerram a programação na sexta-feira (28). O investimento total do evento foi de R$ 104 mil.

“Uma das missões da Casa da Cultura é abrir a casa com diversas atividades gratuitas. Essa é uma forma de fomentar e democratizar a cultura e o acesso da comunidade às suas diversas manifestações. Além disso, a gestão do equipamento busca sempre prestigiar as diversas tradições artísticas, fortalecer a produção local e os ciclos festivos”, destaca Lila Schnaider, gestora da Casa da Cultura.



Confira a programação completa:

Segunda-feira (24)

Bloco Lírico Sempre Feliz - 12h

Orquestra Imperial - 14h

Balé Andarilho - 14h30

Terça-feira (25)



Orquestra de Frevo Revoltosa - 11h

Grupo Guerreiros do Passo - 11h30

Orquestra Folia no Pé - 14h

Cia Trapiá de Dança - 14h30

Quarta-feira (26)



Orquestra J. Júnior - 11h

Cia de Passistas de A a Z - 11h30

Bloco Compositores e Foliões - 14h

Maracatu de Baque Solto Leão Coroado de Araçoiaba - 15h





Quinta-feira (27)



Orquestra Caxangá - 11h

Cia de Dança Frevança - 11h30

Bloco Carnavalesco Lírico Eu Quero Mais - 14h

Ninho e Sua Orquestra Popular da Linha do Tiro - 15h

Sexta-feira (28)



Bloco Carnavalesco Mixto Lira da Noite - 12h

Orquestra Itinerante 100% Mulher - 14h

Orquestra Plural - 15h



