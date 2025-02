Carnaval 2025: Centro Sony Santos, que acolhe vítimas de violência, funcionará durante festividades

A- A+

O Centro de Atenção à Pessoa Vítima de Violência Sony Santos, localizado no Hospital da Mulher do Recife, no bairro do Curado, na Zona Oeste, seguirá aberto durante todo o Carnaval. O serviço recebe vítimas de violência física, sexual e psicológica a partir dos 10 anos de idade.

O atendimento é voltado para mulheres cis, mulheres trans e homens trans, de qualquer cidade ou país. Não é necessário agendamento, basta comparecer ao local.

A equipe é composta por médicos, psicólogos, enfermeiros e assistentes sociais. O atendimento funciona 24 horas por dia, durante todo o ano.

Desde a inauguração, em julho de 2016, o serviço já atendeu 2.898 pessoas. No total, foram realizados 14.177 atendimentos em especialidades médicas e multiprofissionais.





