Cultura popular Carnaval 2025: Ciranda da Resistência é atração da Ilha de Itamaracá neste sábado (1º) Evento gratuito contará com apresentações de mestres e grupos tradicionais, como a Ciranda das Filhas de Baracho, Mestra Totinha do Coco, Viola Luz, Caboclinho Sete Flechas de Goiana, o Afoxé Omo Lufan e Lia de Itamaracá

A primeira edição do projeto Ciranda da Resistência levará neste sábado (1º), a partir das 10h, uma mostra vibrante da cultura popular para a Embaixada da Ciranda Lia de Itamaracá, na Praia de Jaguaribe, na Ilha de Itamaracá, Região Metropolitana do Recife (RMR).



O evento gratuito contará com apresentações de mestres e grupos tradicionais como a Ciranda das Filhas de Baracho, Mestra Totinha do Coco, Viola Luz, Caboclinho Sete Flechas de Goiana, o Afoxé Omo Lufan, encerrando a programação com apresentação da rainha da ciranda, Lia de Itamaracá.



Além das apresentações, o evento também contará com diversas oficinas infantis promovidas pelo Movimento Cores do Amanhã, e com a inauguração da exposição 'Misoginia, Cancelamento e Palco', assinada pela artista visual Renata Faccenda, na galeria da Embaixada da Ciranda.

Para Beto Hees, gestor da Embaixada da Ciranda, o projeto representa um marco essencial para a manutenção do espaço cultural e a continuidade de suas atividades.

“A Embaixada da Ciranda é um espaço de resistência e celebração do legado de Lia de Itamaracá. Ao longo de muitos anos anos, as oficinas promovidas pelo Centro Cultural Estrela de Lia foram fundamentais na formação de jovens em diversas expressões artísticas, como a percussão, a fotografia e a gastronomia. Com esse novo fôlego, podemos seguir fortalecendo a cultura da Ilha de Itamaracá, garantindo que a ciranda e outras manifestações continuem ecoando para as futuras gerações”, afirma Beto.

Como um espaço aberto e inclusivo, o projeto prioriza o atendimento a um público majoritariamente composto por jovens e mulheres racializadas em diversas faixas etárias, oferecendo oportunidades de aprendizado e expressão artística.

A Ciranda da Resistência é um projeto viabilizado por meio de convênio celebrado entre o Centro Cultural Estrela de Lia e o Ministério da Cultura.



Serviço – Ciranda da Resistência

Local: Praia de Jaguaribe, Itamaracá – Embaixada da Ciranda

Data: Sábado de Carnaval, a partir das 10h

Evento gratuito



Programação

A partir das 10h – Oficinas Infantis (Movimento Cores do Amanhã)

Capoeira – Allister (Capoeira Abaúna)

Graffiti & Meio Ambiente – José Barata (Cuidando da nossa Ilha e valorizando nossa Cultura)

Futebol na Areia

Percussão – Grupo Cores Sonoras

Pintura em Papel – Homenagem a Lia de Itamaracá e à Ciranda

14h – Viola Luz (Olinda)

15h – Cortejo Afro Afoxé Omo Lufan (Igarassu)

16h – Ciranda e Coco com a Ciranda das Filhas de Baracho (Abreu e Lima), Filhos e Netos de Anjinha do Coco (Itamaracá) e Mestra Totinha do Coco (Itamaracá)

18h – Cortejo de Caboclinho com Tribo Índio Ubirajara (Itapissuma)

19h – Orquestra Danda do Sax (Jaboatão dos Guararapes)

20h – Lia de Itamaracá



Exposição na Galeria da Embaixada da Ciranda

"Misoginia, Cancelamento e Palco" – Renata Faccenda

