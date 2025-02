A- A+

Um público estimado em mais de 80 mil pessoas curte a 27ª edição do Olinda Beer. Na manhã deste domingo (10), a prévia carnavalesca deu início a uma maratona musical de mais de 10 horas de shows.

Claudia Leitte foi a primeira a subir ao palco. Apresentando músicas de diversas fases de sua carreira e sucessos de outros artistas, a cantora fez afago no público local, pedindo licença para trazer um pouco do Carnaval de Salvador para Olinda.

"Onde tem pernambucano eu sou mais feliz", disparou a fluminense radicada na Bahia, que dançou com sombrinhas de frevo e estendeu a bandeira do Estado.

Claudia Leitte abre shows do Olinda Beer 2025 | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Claudia Leitte canta sucessos do axé music no Olinda Beer 2025 | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Com estrutura de dois palcos, o Olinda Beer recebe ainda outros artistas nacionais. Ivete Sangalo, Bell Marques, Wesley Safadão, Henry Freitas, Sorriso Maroto Léo Santana completam a programação

Celebrando os 40 anos da axé music, o Olinda Beer 2025 abriu ainda espaço para um dos maiores ícones do ritmo. Bell Marques, ex-vocalista do Chiclete com Banana, foi a segunda atração deste domingo.

Músicas como "Voa, Voa" e "Diga que Valeu" foram acompanhadas pelo público em coro. Bell brincou com o público, colocando os fãs para cantarem e descerem até o chão.

Wesley Safadão abriu sua participação no Olinda Beer com uma homenagem ao Carnaval Pernambucano. O forrozeiro apresentou um repertório de frevo, com músicas como o "Hino do Elefante de Olinda" e "Arreia a Lenha".

Logo em seguida, o cearense ofereceu seus hits aos fãs. Enquanto cantava e dançava músicas como "Tu Tava na Revoada" e "Camarote", Safadão aproveitou para tirar fotos com o público que estava na beira do palco, esbanjando simpatia.

