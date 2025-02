A- A+

Personagem marcante do Carnaval de Pernambuco, a escultura do Galo Gigante será a mais alta da história, com 34 metros, seis a mais que em 2024, e terá oito toneladas. A informação foi divulgada pelo multiartista Leopoldo Nóbrega, que comanda a confecção da alegoria.



Além de ser composto por quase 20 mil garrafas pet, o Galo Gigante promete surgir muito colorido, com cores marcantes, e homenageando duas manifestações populares da cultura no Estado.

"A escultura será a mais alta da história, com 34 metros de altura. Mais do que a questão do tamanho, o fato dele ser, pela primeira vez, 100% de material reciclado e sustentável, e também sabendo essa missão de fazer uma campanha de sensibilização da sociedade como instrumento de transformação de educação. É muito importante transformar e fazer as pessoas perceberem a importância de reduzir, repensar, reutilizar, reciclar", afirmou Leopoldo.

Duas manifestações populares estarão presentes como inspiração na nova roupagem do Galo Gigante e devem "vir para abalar", segundo palavras do próprio multiartista responsável pela alegoria deste ano.



"O galo vem bem colorido, ele vem com as cores que a gente gosta, que a gente conhece. O frevo está presente muito forte. Ele vem com um design que tem um trabalho matemático. Cada garrafa dessa, para ser localizada no corpo, ela tem um trabalho matemático e de computação, para que a gente pudesse conseguir localizar essas garrafas do corpo e fazer um mapa gráfico, visual, artístico. Então a gente junta tecnologia, artesania e também a questão da sustentabilidade", detalhou o artista.



Leopoldo ressalta que os detalhes da nova roupagem do Galo Gigante 2025 serão apresentados nesta sexta-feira (14), às 10h, durante coletiva de imprensa no espaço Arte Plenna Multicultural, no bairro do Rosarinho, na Zona Norte do Recife.

