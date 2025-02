A- A+

GALO GIGANTE Carnaval 2025: com "Cidadão Ecológico" de pé, relembre alegorias do Galo Gigante dos últimos anos Galo Gigante já trouxe vários nomes e mensagens ao longo dos anos

Símbolo do Carnaval de rua do Recife, a escultura do Galo Gigante, que reina majestosa na ponte Duarte Coelho, no Centro do Recife, faz referências ao meio ambiente, inclusão social e patrimônio cultural.

Nos carnavais passados, várias temáticas foram trazidas ao público através da escultura gigante.

Vale lembrar que, nos anos de 2021 e 2022, por causa da pandemia de Covid-19, não houve edições da alegoria, que voltou à folia em 2023.

Frevo, manguebeat, Movimento Armorial e muitos outros temas e personalidades já fizeram parte da escultura, junto à mistura de cores, estamparias e adereços. Que tal relembrar alguns galos gigantes ao longo dos últimos anos?



Confira:



2010 - Galo Cantor

Formada por 1,5 mil placas metálicas multicoloridas que lembravam sombrinhas de frevo, o "Galo Cantor" cresceu em 27 metros de altura. Foi a primeira vez que o artista plástico Sávio Araújo produziu o gigante.



2011 - Galo Passista

A estrutura apresentou as cores da bandeira pernambucana nas penas e uma roupa de gala em comemoração aos 34 anos. A crista teve o desenho de uma pomba simbolizando a paz. O Gigante foi montado com 25 metros de altura e homenageou todos os maestros do frevo, do capitão Zuzinha ao maestro Spok.



2012 - Galo Iluminado

Com 27 metros de altura, o Galo foi desenvolvido por Sávio Araújo para representar o folião pernambucano: com asas vermelhas, penas coloridas, adereços em forma de claves e um colete em forma de fraque com estamparias de cajus pintados pelo artista plástico Zé Cláudio, um dos homenageados do Carnaval de 2012.





2013 - Primeiro Galo Maestro

A escultura criada pelo artista plástico Sávio Araújo teve 27 metros de altura e foi batizado de Galo Maestro da Ponte em homenagem ao músico Naná Vasconcelos, que foi representado pela estampa africana do colete, e ao fotógrafo Alcir Lacerda, com a máquina fotográfica.





2014 - Galo Armorial

O Galo, produzido por Sávio Araújo, foi erguido em 27 metros de altura como o ‘Palhaço Armorial’. A produção misturou elementos lembrando os homenageados: o artista Antônio Carlos Nóbrega (com sombrinhas de frevo e rabeca) e também as obras do escritor Ariano Suassuna (através do design de cavaleiro medieval).





2015 - Segundo Galo Maestro

A estrutura reuniu referências criativas a grandes artistas. As asas articuladas foram em homenagem ao compositor caruaruense Carlos Fernando, criador do Asas da América. O sax dourado festejou o Clube Bola de Ouro e o maestro Spok. Ainda teve ilustrações de passistas na crista e as dragonas em formato de tapioca.





2016 - Galo Chico Science

O ‘Galo Maestro-Mangue Boy’, como foi chamado, foi às ruas em seus 27 metros de altura e de óculos escuros em referência a Chico Science. Na coxa, uma flauta em homenagem a outro músico: Maestro Forró. Já as cores verde e vermelho e os outros adereços foram para simbolizar os outros dois homenageados: Clube Misto Pão Duro e Maracatu Nação Porto Rico.

2017 - Galo de Flávio Barra

Com a saída do artista plástico Sávio Araújo, que esteve sete anos à frente da criação da escultura, a Prefeitura do Recife contratou o jornalista e grafiteiro Flávio Barra para desenvolver a pintura da obra. O galo teve 30 metros de altura e 15 toneladas e teve sua pintura em referência à personagem Maria (inspirada nos traços da filha de Flávio Barra).

A obra foi bastante criticada pelo público. À época, o coletivo de grafiteiros 33 Crew repudiaram a escolha e citaram "representatividade, trajetória e originalidade" como pontos que deveriam ser levados em questão na escolha do artista.



2018 - Galo do Frevo e Cultura Popular

Em 2018, o Galo Gigante foi executado pelo iluminador e cenógrafo Edson Lira. Já a cabeça e os pés foram esculpidos pelo artesão Mestre Tonho, que também é responsável, por exemplo, pelo presépio natalino de Olinda. O Gigante foi recoberto por 700 penas de PVC e 15 inéditas estamparias e grafismos.





2019 - Galo da Inclusão e Sustentabilidade

O Gigante de 2019 foi feito para ressaltar a biodiversidade. A escultura foi projetada e assinada pelo cenógrafo e iluminador Leopoldo Nóbrega (o mesmo deste ano) e o designer Walther Holmes: foram utilizados, na estrutura de mais de 20 metros, biojoias e jeans feito com materiais reciclados do Polo de Confecções do Agreste pernambucano.





2020 - Galo Circense

O Galo de 2020 é idealizado por Leopoldo Nóbrega, que cria a obra pelo segundo ano consecutivo. Neste ano, a escultura vai se agigantar sob o batismo de 'Galo Circense'. Inclusive, neste ano, o gigante terá uma iluminação especial, que permitirá à alegoria se manter visível e acesa durante a noite.

2023 - Galo Preto Ancestral

A alegoria se vestiu da cultura afro-brasileira. Intitulada “Galo Preto Ancestral”, a obra de arte prestou uma homenagem às ancestralidades africanas e foi influenciado por elementos étnicos, afrofuturistas e pelo movimento afropunk.

2024 - Galo Gigante da Paz

O Galo Gigante de 2024 pediu respeito aos idosos e aos povos indígenas, sob o título "Galo Gigante da Paz". Em sua crista, a escultura trouxe o branco e a prata dos grisalhos, evocando respeito e inclusão. As penas da cauda trouxeram a palavra “paz” escrita em 16 idiomas distintos.

2025 - Galo Cidadão Ecológico

Com 32 metros, a mais alta da história, a estrutura do Galo Cidadão Ecológico é inteiramente sustentável, feito de materiais reutilizáveis e recicláveis. Foram usadas peças confeccionadas de garrafas pet, pneus, lonas de outdoor, lonas de cortina, canos PVC e outros equipamentos sustentáveis. O Galo Gigante de 2025 também carrega um cordão que simboliza o cuidado e atenção com pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

