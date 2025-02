A- A+

PRAIAS Carnaval 2025: com feriado prolongado, Litoral Sul de Pernambuco espera fluxo intenso de visitantes De 26 de fevereiro a 10 de março, período que compreende os dias do Carnaval 2025, somente na Rota do Atlântico, são esperados mais de 250 mil veículos

Com o feriado prolongado deste ano, que começa com o Carnaval e termina com a Carta Magna de Pernambuco (6 de março), espera-se um fluxo intenso de visitantes em busca de lazer e descanso no litoral.

As praias do Litoral Sul de Pernambuco estão entre os principais destinos de Verão e Carnaval, tanto para os pernambucanos quanto para turistas do Brasil e do mundo.

Entre os destinos mais visitados nestes períodos estão as praias de Gaibu, Calhetas, Enseada dos Corais, Porto de Galinhas e Muro Alto.

De 26 de fevereiro a 10 de março, somente na Rota do Atlântico, são esperados mais de 250 mil veículos. Já na Rota dos Coqueiros, 114 mil veículos devem circular, resultando em um aumento de 4% em comparação com o ano passado, totalizando um fluxo de 364 mil veículos nesse período.



Segurança viária

Algumas dicas são valiosas antes de pegar a estrada para aproveitar ao máximo as belezas das praias. Uma das primeiras orientações é a realização de uma revisão prévia no veículo.

Durante o trajeto, é importante ter bastante atenção às sinalizações, aos limites de velocidade e ter muito cuidado em casos de ultrapassagens. Também é importante lembrar sempre que bebida alcoólica e direção não combinam.



Para garantir segurança e fluidez no tráfego durante o Carnaval 2025 e a alta temporada, o Grupo Monte Rodovias, responsável pela administração das rodovias, realiza um esquema especial de operação.

Nas rotas do Atlântico e Coqueiros, para garantir segurança e fluidez no tráfego durante a alta temporada, equipes treinadas prestam atendimento médico-hospitalar 24 horas por dia, todos os dias da semana. Os motoristas também podem acionar, a qualquer momento, serviços gratuitos como guinchos para reboque de veículos e carro-pipa.

Visando a reforçar a segurança viária, painéis de LED foram instalados nas praças de pedágio e em pontos estratégicos da rodovia, fornecendo informações importantes aos motoristas.

Além disso, todo o percurso das concessões é monitorado com sistemas de última geração para a gestão do fluxo e dos atendimentos na rodovia, garantindo maior fluidez e segurança para todos.

Em caso de qualquer incidente ou eventualidade nesses trajetos, o motorista também pode entrar em contato com as centrais de atendimento da Rota dos Coqueiros (0800 281 0281) e da Rota do Atlântico (0800 031 0009).

Carnaval 2025

Segundo a Aena, concessionária que administra o Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre, para o Carnaval 2025, o fluxo de passageiros entre os dias 28 de fevereiro e 5 de março deve crescer 10,5% em relação a 2024.

Esse aumento reforça a expectativa positiva para o turismo em Pernambuco, atraindo visitantes que buscam desde a animação das festas de Carnaval até o sossego das praias.

