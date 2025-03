A- A+

Carnaval 2025: com homenagem a Chico Science, João Gomes leva público ao delírio no Galo

No trio Selva Nua, João Gomes levou o público ao delírio no desfile do Galo da Madrugada, neste Sábado de Zé Pereira (1º).

Com homenagem a Chico Science, João Gomes cantou sucessos da sua carreira como “Eu Tenho a Senha”. E nem a chuva fez a multidão cansar no meio da folia.

Na noite da última sexta-feira (28), o artista de Serrita, no Sertão de Pernambuco, foi uma das atrações do Palco do Marco Zero. Entoando sucessos seus e de outros compositores, o cantor também não deixou ninguém parado.

Abertura

O 46º desfile do Galo da Madrugada iniciou às 9h. Como já é tradição, fogos anunciaram a abertura do evento, que reúne milhões de foliões pelas ruas do Centro do Recife.

O percurso do desfile tem 6,3 quilômetros de extensão. Serão 30 trios elétricos que vão percorrer vias da área central da Cidade, a partir do Forte das Cinco Pontas, passando pela rua Imperial, avenida Sul, Praça Sérgio Loreto, avenida Dantas Barreto, avenida Guararapes e rua do Sol. A dispersão acontece na Praça da República e rua do Imperador.

Para a festa, são aguardadas 2,5 milhões de pessoas, que vão cair no passo, ao som de 100 artistas locais e nacionais.

